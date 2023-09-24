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Грузинские дзюдоисты в последний день турнира завоевали две медали в Баку

Грузинские дзюдоисты в последний день турнира завоевали две медали в Баку

На счету сборной Грузии на турнире Большого шлема в Баку всего три медали 24.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо завоевала две медали в заключительный день турнира Большого шлема в Баку, сообщает Федерация дзюдо Грузии. Выступающий в весовой категории до 100 кг Илья Суламанидзе завоевал золотую медаль, убедительно победив в финале россиянина Матвея Каниковского, выступающего, как и остальные российские спортсмены, под нейтральным флагом. Тяжеловес Гурам Тушишвили завоевал серебряную медаль. В финале он проиграл Иналу Тасоеву. У Гелы Заалишвили был шанс завоевать на турнире бронзовую медаль, но он уступил Темирлану Башаеву. Впервые в истории! Сборная Грузии по дзюдо выиграла молодежный чемпионат Европы >>В последний турнира четверо грузин – София Сомхишвили (+78 кг), Эрекле Базиеришвили (100 кг), Владимир Ахалкаци и Торнике Поладишвили (оба - 90 кг) – попрощались с турниром Большого шлема на ранней стадии. На счету сборной Грузии всего три медали. 22 октября обладательницей серебряной медали турнира стала Этер Липартелиани (57 кг). В прошлом году Лаша Шавдатуашвили и Лука Майсурадзе из сборной Грузии завоевали бронзовые медали на турнире Большого шлема в Баку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, баку, гурам тушишвили, гела заалишвили, лаша шавдатуашвили, гран-при по дзюдо