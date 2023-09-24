https://sputnik-georgia.ru/20230924/protsess-nad-meliya-perenesli-na-mesyats---politik-osvobozhden-iz-zala-suda-282604557.html

Процесс над Мелия перенесли на месяц – политик освобожден из зала суда

Процесс над Мелия перенесли на месяц – политик освобожден из зала суда

Ходатайство о переносе заседания внес адвокат задержанных. Следующее заседание состоится в 12:00 23 октября 24.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-24T16:04+0400

2023-09-24T16:04+0400

2023-09-24T16:48+0400

грузия

политика

новости

ника мелия

единое национальное движение

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Процесс над членами самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое Национальное движение" Никой Мелия, Бачо Долидзе и Звиадом Куправа перенесли на месяц, на данном этапе задержанных освободили прямо из зала суда, сообщает Первый канал. Полиция задержала бывшего председателя крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Нику Мелия, а также двух членов партии, Бачо Долидзе и Звиада Куправа, в административном порядке в Глданском районе Тбилиси 22 октября. Ходатайство о переносе заседания внес адвокат задержанных. Следующее заседание состоится в 12:00 23 октября. По информации МВД, во время противостояния в Глдани задержанные оппозиционные политики препятствовали сотрудникам правоохранительных органов выполнять свои обязанности, оскорбляли их словесно и физически, оказывали сопротивление. Ника Мелия прибыл на место задержания в Глдани после того, как узнал о нападении на своего однопартийца, депутата сакребуло Тбилиси (горсобрание) Ираклия Эдзгверадзе. По словам последнего, на него напали до 30 человек. Избиение депутата Сакребуло в Тбилиси – обвинения, задержания и результаты следствия >>Эдзгверадзе обвинил в нападении депутата Сакребуло от "Грузинской мечты" Котэ Зарнадзе. По делу задержаны шесть человек. Члены "Нацдвижения" связывают избиение члена своей команды с произошедшим накануне противостоянием в горсовете, в результате которого произошло физическое противостояние между Эдзгверадзе и Зарнадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ника мелия, единое национальное движение, тбилисский городской суд