https://sputnik-georgia.ru/20230924/protsess-nad-meliya-perenesli-na-mesyats---politik-osvobozhden-iz-zala-suda-282604557.html
Процесс над Мелия перенесли на месяц – политик освобожден из зала суда
Процесс над Мелия перенесли на месяц – политик освобожден из зала суда
Ходатайство о переносе заседания внес адвокат задержанных. Следующее заседание состоится в 12:00 23 октября 24.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-24T16:04+0400
2023-09-24T16:04+0400
2023-09-24T16:48+0400
грузия
политика
новости
ника мелия
единое национальное движение
тбилисский городской суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/09/264276318_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_aa2528ce7e49c59c15e244176a212a47.jpg
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Процесс над членами самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое Национальное движение" Никой Мелия, Бачо Долидзе и Звиадом Куправа перенесли на месяц, на данном этапе задержанных освободили прямо из зала суда, сообщает Первый канал. Полиция задержала бывшего председателя крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Нику Мелия, а также двух членов партии, Бачо Долидзе и Звиада Куправа, в административном порядке в Глданском районе Тбилиси 22 октября. Ходатайство о переносе заседания внес адвокат задержанных. Следующее заседание состоится в 12:00 23 октября. По информации МВД, во время противостояния в Глдани задержанные оппозиционные политики препятствовали сотрудникам правоохранительных органов выполнять свои обязанности, оскорбляли их словесно и физически, оказывали сопротивление. Ника Мелия прибыл на место задержания в Глдани после того, как узнал о нападении на своего однопартийца, депутата сакребуло Тбилиси (горсобрание) Ираклия Эдзгверадзе. По словам последнего, на него напали до 30 человек. Избиение депутата Сакребуло в Тбилиси – обвинения, задержания и результаты следствия >>Эдзгверадзе обвинил в нападении депутата Сакребуло от "Грузинской мечты" Котэ Зарнадзе. По делу задержаны шесть человек. Члены "Нацдвижения" связывают избиение члена своей команды с произошедшим накануне противостоянием в горсовете, в результате которого произошло физическое противостояние между Эдзгверадзе и Зарнадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/09/264276318_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_05bafab09e49a5ffecd1f22c2451104f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, ника мелия, единое национальное движение, тбилисский городской суд
грузия, политика, новости, ника мелия, единое национальное движение, тбилисский городской суд
Процесс над Мелия перенесли на месяц – политик освобожден из зала суда
16:04 24.09.2023 (обновлено: 16:48 24.09.2023)
Ходатайство о переносе заседания внес адвокат задержанных. Следующее заседание состоится в 12:00 23 октября
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Процесс над членами самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое Национальное движение" Никой Мелия, Бачо Долидзе и Звиадом Куправа перенесли на месяц, на данном этапе задержанных освободили прямо из зала суда, сообщает Первый канал.
Полиция задержала бывшего председателя крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Нику Мелия, а также двух членов партии, Бачо Долидзе и Звиада Куправа, в административном порядке в Глданском районе Тбилиси 22 октября.
Ходатайство о переносе заседания внес адвокат задержанных. Следующее заседание состоится в 12:00 23 октября.
"Наша задача не в том, чтобы сделать власть демократической, это недостижимая задача и миссия. Эту власть нужно заменить, власть, которая поддерживает преступников, преступников, которые питаются властью. Мы также увидели, что нет никакой разницы между людьми, одетыми в полицейскую форму, и преступниками, напавшими на наших друзей и соратников", – заявил Мелия журналистам после того, как покинул зал суда.
По информации МВД, во время противостояния в Глдани задержанные оппозиционные политики препятствовали сотрудникам правоохранительных органов выполнять свои обязанности, оскорбляли их словесно и физически, оказывали сопротивление.
Ника Мелия прибыл на место задержания в Глдани после того, как узнал о нападении на своего однопартийца, депутата сакребуло Тбилиси (горсобрание) Ираклия Эдзгверадзе. По словам последнего, на него напали до 30 человек.
Эдзгверадзе обвинил в нападении депутата Сакребуло от "Грузинской мечты" Котэ Зарнадзе. По делу задержаны шесть человек.
Члены "Нацдвижения" связывают избиение члена своей команды с произошедшим накануне противостоянием в горсовете, в результате которого произошло физическое противостояние между Эдзгверадзе и Зарнадзе.