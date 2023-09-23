https://sputnik-georgia.ru/20230923/izbienie-deputata-sakrebulo-v-tbilisi--chto-proizo-282588034.html

Избиение депутата Сакребуло в Тбилиси – обвинения, задержания и результаты следствия

Избиение депутата Сакребуло в Тбилиси – обвинения, задержания и результаты следствия

Ираклия Эдзвгверадзе избили спустя несколько часов после того, как у него произошла потасовка на заседании в сакребуло 23.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-23T17:20+0400

2023-09-23T17:20+0400

2023-09-23T19:02+0400

происшествия

новости

грузия

ника мелия

леван хабеишвили

каха каладзе

грузинская мечта - демократическая грузия

специальная пенитенциарная служба

единое национальное движение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/16/282572248_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_1416766685ad09c0bf4ee8b853d6a999.jpg

ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Полиция задержала шесть человек по факту группового избиения депутата тбилисского сакребуло (городское собрание) от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ираклия Эдзвгверадзе и его спутников в окраинном районе Тбилиси, Глдани, сообщается на сайте МВД Грузии. Накануне Эдзгверадзе избили, по его словам, порядка 30 человек около дома в районе Глдани. Заказчиком Эдзгверадзе называет мажоритарного депутата сакребуло от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Коте Зарнадзе, с которым у него произошла потасовка на заседании горсовета несколькими часами ранее. Мат, драка и обвинения: депутаты сакребуло Тбилиси устроили "разборку" на заседании>>После избиения Эдзгверадзе, члены и сторонники "Нацдвижения" собрались в Глдани, где устроили драку с полицейскими, прибывшими на место для расследования факта избиения депутата. Что сообщило следствие?По факту избиения депутата следствие установило, что обвиняемые 22 сентября нанесли телесные повреждения одному из депутатов Тбилисского горсовета и его спутникам, после чего скрылись с места происшествия. Правоохранители задержали участников преступления по горячим следам. Уголовное дело возбуждено по факту группового насилия в отношении двух или более лиц, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.Между тем, по информации МВД, друзья и однопартийцы пострадавших препятствовали в исполнении служебных обязанностей прибывшим на место полицейским, оскорбляли их словесно и физически, оказывали им сопротивление. В результате полиция задержала трех лиц в административном порядке, в том числе бывшего председателя "Нацдвижения" Нику Мелия. Бывшего председателя "Нацдвижения" Нику Мелия задержали за потасовку в Тбилиси>>Также к административной ответственности были привлечены лица, которые препятствовали и оказывали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов при исполнении ими своих служебных обязанностей. Их количество не уточняется.В результате противостояния у сотрудников полиции имеются различные телесные повреждения. Уголовное дело в данном случае возбуждено по статье "Нападение на полицейского, служащего Специальной пенитенциарной службы или другого представителя власти либо на публичное учреждение", что предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от четырех до семи лет. Что думают в оппозиции После инцидента в Глдани оппозиция горсобрания Тбилиси провела совместный брифинг. Они назвали произошедшее политической расплатой и заявили, что факт избиения Эдзгверадзе является продолжением процессов в сакребуло. Оппозиция, по словам Хабеишвили, требует наказать не только исполнителей, но и заказчиков, а также организаторов нападения, которых нужно искать в "Грузинской мечте", СГБ и полиции. Кроме того, оппозиция требует освободить задержанных накануне трех лиц, в том числе Нику Мелия, которых, по словам Хабеишвили, задержали лишь потому, что у них возникли вопросы. Сам Коте Зарнадзе, на причастность которого указывает оппозиция, уверяет, что никакого отношения к произошедшему не имеет, и пожелал пострадавшему коллеге выздоровления. Зарнадзе отметил, что люди, чьи имена и фамилии напавших, которые назвал пострадавший, приходятся ему друзьями детства и даже родственниками. По словам Зарнадзе, попытка со стороны политических партий свалить на него вину является частью политической повестки дня. Депутат отметил, что партия категорически отмежевывается от насилия и агрессивного отношения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, новости, грузия, ника мелия, леван хабеишвили, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, специальная пенитенциарная служба, единое национальное движение