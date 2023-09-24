https://sputnik-georgia.ru/20230924/rtveli-2023-fermery-v-kakheti-zarabotali-bolee-40-millionov-dollarov-282590934.html

Ртвели 2023: фермеры в Кахети заработали более 40 миллионов долларов

Ртвели 2023: фермеры в Кахети заработали более 40 миллионов долларов

Винные заводы в Кахети уже переработали 107 тысяч тонн винограда 24.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-24T09:00+0400

2023-09-24T09:00+0400

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Виноград на заводы в рамках сбора урожая Ртвели-2023 сдали более 10 тысяч фермеров региона Кахети, заработав до 111 миллионов лари (более 40 миллионов долларов), сообщает Национальное агентство вина. Сезон сбора урожая (ртвели) и его сдача на заводы традиционно начались в районах Дедоплисцкаро и Сигнахи. Сейчас ртвели в активной фазе во всех районах Кахети, кроме Сагареджо, который подключится к ртвели через несколько дней, как только виноград достигнет нужной кондиции. По последним данным Агентства, винные заводы в Кахети переработали 107 тысяч тонн винограда: до 51 тысячи тонн "ркацители", до 52 тысяч тонн "саперави", 2,2 тысячи тонн "кахури мцване" и другие сорта винограда. Ртвели 2023: в одном из районов Кахети весь урожай винограда скупят частные компании>>Координационный штаб для содействия организованному проведению ртвели заработал в городе Телави 24 августа. В нем уже зарегистрированы до 400 винных компаний и погребов, в переработке винограда на этом этапе приняли участие 220 из них. Кроме того, беспрепятственно проходит процесс сдачи винограда, поврежденного в результате непогоды. В целях сохранения положительной динамики развития отрасли правительством ранее было принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2023 году. По распоряжению правительства размер субсидии на один килограмм винограда сорта "ркацители" и "кахури мцване" составит 0,2 лари. В частности, все компании, которые примут и обработают более 100 тонн, получат субсидию в размере 0,2 лари за килограмм, если закупят виноград по стоимости не менее 0,9 лари за килограмм. Примечательно, что государству не понадобилось участвовать в закупке урожая винограда в районе Дедоплисцкаро региона Кахетии из-за высокой заинтересованности частного сектора. В текущем году ожидается собрать 200 тысяч тонн винограда. В 2022 году собрано примерно 256,5 тысячи тонн вина, в результате чего фермеры заработали 320,7 миллиона лари. Курс лари по отношению к доллару США на 24 сентября в размере 2,6816 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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