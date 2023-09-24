https://sputnik-georgia.ru/20230924/zaderzhannym-za-napadenie-na-deputata-sakrebulo-tbilisi-predyavili-obvinenie-282605541.html
Задержанным за нападение на депутата сакребуло Тбилиси предъявили обвинение
Задержанным за нападение на депутата сакребуло Тбилиси предъявили обвинение
Полиция задержала шесть человек за групповое избиение депутата тбилисского сакребуло от "ЕНД" Ираклия Эдзгверадзе 24.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-24T19:31+0400
2023-09-24T19:31+0400
2023-09-24T19:55+0400
грузия
новости
происшествия
единое национальное движение
генеральная прокуратура грузии
сакребуло тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23947/74/239477437_0:48:2000:1173_1920x0_80_0_0_7ae2ce255eb649b9d3170f6a53ea6cfb.jpg
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения шести задержанным за групповое насилие над депутатом Сакребуло (горсобрание) Тбилиси от самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ираклия Эдзгверадзе, сообщает пресс-служба ведомства. В ходе расследования, проведенного МВД, установлено, что в Тбилиси, в I микрорайоне Глдани близ одного из зданий, обвиняемые вместе с другими лицами, личности которых пока не установлены, напали на четырех человек и избили их. Правоохранители задержали фигурантов дела 23 сентября. Им предъявлено обвинение по подпунктам "б" и "в" первой части статьи "Групповое насилие, совершенное в отношении двух и более лиц." Преступление предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Преступник или жертва – Каладзе прокомментировал избиение оппозиционера в Тбилиси >>Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании заключения под стражу в качестве меры пресечения. Расследование уголовного дела в МВД продолжается с целью установления других лиц, участвовавших в указанном нападении. Полиция задержала шесть человек за групповое избиение депутата тбилисского сакребуло от "ЕНД" Ираклия Эдзгверадзе и его спутников в окраинном районе Тбилиси Глдани. По словам политика, в его избиении участвовало до 30 человек. Заказчиком Эдзгверадзе называл мажоритарного депутата сакребуло от правящей партии Коте Зарнадзе, с которым у него произошла потасовка на заседании горсовета несколькими часами ранее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23947/74/239477437_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_522a240378a3c76ba4fd776480899ddb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, единое национальное движение, генеральная прокуратура грузии, сакребуло тбилиси
грузия, новости, происшествия, единое национальное движение, генеральная прокуратура грузии, сакребуло тбилиси
Задержанным за нападение на депутата сакребуло Тбилиси предъявили обвинение
19:31 24.09.2023 (обновлено: 19:55 24.09.2023)
Полиция задержала шесть человек за групповое избиение депутата тбилисского сакребуло от "ЕНД" Ираклия Эдзгверадзе
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения шести задержанным за групповое насилие над депутатом Сакребуло (горсобрание) Тбилиси от самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ираклия Эдзгверадзе, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе расследования, проведенного МВД, установлено, что в Тбилиси, в I микрорайоне Глдани близ одного из зданий, обвиняемые вместе с другими лицами, личности которых пока не установлены, напали на четырех человек и избили их.
Правоохранители задержали фигурантов дела 23 сентября. Им предъявлено обвинение по подпунктам "б" и "в" первой части статьи "Групповое насилие, совершенное в отношении двух и более лиц." Преступление предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании заключения под стражу в качестве меры пресечения.
Расследование уголовного дела в МВД продолжается с целью установления других лиц, участвовавших в указанном нападении.
Полиция задержала шесть человек за групповое избиение депутата тбилисского сакребуло от "ЕНД" Ираклия Эдзгверадзе и его спутников в окраинном районе Тбилиси Глдани. По словам политика, в его избиении участвовало до 30 человек.
Заказчиком Эдзгверадзе называл мажоритарного депутата сакребуло от правящей партии Коте Зарнадзе, с которым у него произошла потасовка на заседании горсовета несколькими часами ранее.