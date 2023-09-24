https://sputnik-georgia.ru/20230924/zaderzhannym-za-napadenie-na-deputata-sakrebulo-tbilisi-predyavili-obvinenie-282605541.html

Задержанным за нападение на депутата сакребуло Тбилиси предъявили обвинение

Задержанным за нападение на депутата сакребуло Тбилиси предъявили обвинение

Полиция задержала шесть человек за групповое избиение депутата тбилисского сакребуло от "ЕНД" Ираклия Эдзгверадзе 24.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-24T19:31+0400

2023-09-24T19:31+0400

2023-09-24T19:55+0400

грузия

новости

происшествия

единое национальное движение

генеральная прокуратура грузии

сакребуло тбилиси

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения шести задержанным за групповое насилие над депутатом Сакребуло (горсобрание) Тбилиси от самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ираклия Эдзгверадзе, сообщает пресс-служба ведомства. В ходе расследования, проведенного МВД, установлено, что в Тбилиси, в I микрорайоне Глдани близ одного из зданий, обвиняемые вместе с другими лицами, личности которых пока не установлены, напали на четырех человек и избили их. Правоохранители задержали фигурантов дела 23 сентября. Им предъявлено обвинение по подпунктам "б" и "в" первой части статьи "Групповое насилие, совершенное в отношении двух и более лиц." Преступление предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Преступник или жертва – Каладзе прокомментировал избиение оппозиционера в Тбилиси >>Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании заключения под стражу в качестве меры пресечения. Расследование уголовного дела в МВД продолжается с целью установления других лиц, участвовавших в указанном нападении. Полиция задержала шесть человек за групповое избиение депутата тбилисского сакребуло от "ЕНД" Ираклия Эдзгверадзе и его спутников в окраинном районе Тбилиси Глдани. По словам политика, в его избиении участвовало до 30 человек. Заказчиком Эдзгверадзе называл мажоритарного депутата сакребуло от правящей партии Коте Зарнадзе, с которым у него произошла потасовка на заседании горсовета несколькими часами ранее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, единое национальное движение, генеральная прокуратура грузии, сакребуло тбилиси