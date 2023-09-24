https://sputnik-georgia.ru/20230924/prestupnik-ili-zhertva---kaladze-prokommentiroval-izbienie-oppozitsionera-v-tbilisi-282605120.html

Преступник или жертва – Каладзе прокомментировал избиение оппозиционера в Тбилиси

Преступник или жертва – Каладзе прокомментировал избиение оппозиционера в Тбилиси

Эдзгверадзе стал уличной шпаной и был оплотом Мелия в Глдани, заявил Каладзе 24.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-24T18:05+0400

2023-09-24T18:05+0400

2023-09-24T19:04+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Депутат Сакребуло Тбилиси (горсобрание) от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ираклий Эдзгверадзе, которого неизвестные избили у дома несколько дней назад, обычный преступник, шантажировавший молодежь, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе. Полиция задержала шесть человек за групповое избиение депутата тбилисского сакребуло от "ЕНД" Ираклия Эдзгверадзе и его спутников в окраинном районе Тбилиси Глдани. По словам политика, в его избиении участвовало до 30 человек. Заказчиком Эдзгверадзе называл мажоритарного депутата сакребуло от правящей партии Коте Зарнадзе, с которым у него произошла потасовка на заседании горсовета несколькими часами ранее. Как подчеркнул мэр Тбилиси, ни он, ни депутат Сакребуло от "Грузинской мечты" Котэ Зарнадзе не имеют никакого отношения к инциденту в Глдани. "Ни Котэ Зарнадзе не имеет никакого отношения к этому спору, ни я, конечно. Что касается факта, то он очень тяжелый. Когда вы оскорбляете полицейского, это серьезное преступление. Однако, повторяю, Мелия – это зондер, самый грязный человек, который все контролирует, и мы не должны удивлять ничему с его стороны", – заявил Каладзе. Что сообщило следствие? Следствие установило, что обвиняемые 22 сентября нанесли телесные повреждения одному из депутатов Тбилисского горсобрания и его спутникам, после чего скрылись с места происшествия. Правоохранители задержали участников преступления по горячим следам. Уголовное дело возбуждено по факту группового насилия в отношении двух или более лиц, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Процесс над Мелия перенесли на месяц – политик освобожден из зала суда >>Между тем, по информации МВД, друзья и однопартийцы пострадавших препятствовали в исполнении служебных обязанностей прибывшим на место полицейским, оскорбляли их словесно и физически, оказывали им сопротивление. В результате полиция задержала трех лиц в административном порядке, в том числе бывшего председателя "Нацдвижения" Нику Мелия. Что думают в оппозиции После инцидента в Глдани оппозиция горсобрания Тбилиси провела совместный брифинг. Они назвали произошедшее политической расплатой и заявили, что факт избиения Эдзгверадзе является продолжением процессов в сакребуло. Кроме того, оппозиция требует освободить задержанных накануне трех лиц, в том числе бывшего председателя ЕНД Нику Мелия. Избиение депутата Сакребуло в Тбилиси – обвинения, задержания и результаты следствия >>Сам Коте Зарнадзе, на причастность которого указывает оппозиция, уверяет, что никакого отношения к произошедшему не имеет и пожелал пострадавшему коллеге выздоровления. Зарнадзе отметил, что люди, чьи имена и фамилии пострадавший назвал в качестве напавших, приходятся ему друзьями детства и даже родственниками. По словам Зарнадзе, попытка со стороны политических партий свалить на него вину является частью политической повестки дня. Депутат отметил, что партия категорически отмежевывается от насилия и агрессивного отношения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, происшествия, ника мелия, каха каладзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия