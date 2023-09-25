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"Заметают под ковер". Правда о взрыве "Северных потоков" неудобна Западу

"Заметают под ковер". Правда о взрыве "Северных потоков" неудобна Западу

Первая годовщина терактов на газопроводах "Северный поток" – что происходит с расследованием, читайте в материале РИА Новости. 25.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-25T16:56+0400

2023-09-25T16:56+0400

2023-09-25T16:49+0400

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Ровно год тому назад на дне Балтийского моря были взорваны газопроводы "Северный поток". Уж за целый год следствие могло бы выйти хоть на какой-то след преступников, атаковавших столь важный объект европейской инфраструктур, пишет колумнист РИА Новости.Министр иностранных дел России Сергей Лавров так подвел итоги года этого года: "Насчет "Северных потоков" — это очередной пример <…> того, как заметают под ковер важнейшие факты, как готовят очередную ложь, чтобы потом на ней выстраивать свои геополитические схемы". И он привел перечень таких же дел, которые так же пытаются замести под ковер: убийства мирных жителей в Буче, отравление Скрипалей в Солсбери, дело Навального, взрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса и так далее.Как всегда бывает в таких случаях, западные СМИ продолжают делать вид, что для них "дело остается загадкой". Несмотря на наличие очевидных мотивов, публичных заявлений высших государственных деятелей США по поводу судьбы газопроводов, массы обличающих фактов и даже несмотря на наличие обстоятельного расследования пулитцеровского лауреата Сеймура Херша. Поначалу выводы Херша на Западе постарались просто проигнорировать, а потом, поняв, что пахнет жареным, решили перевести стрелки с обвинений против США на Украину, а еще лучше — на неких "проукраинских активистов", якобы никак не связанных с государством.Например, вдруг исчезли чудесные способности различных "беллингкетов" вскрывать телефонные переписки и переговоры — почему-то они легко делают это, когда речь идет об обвинениях против России, но в самой Европе или на Украине эти навыки у них не работают.Или же вспомним, что первыми версию об украинских любителях-диверсантах, подобравшихся к "Северным потокам" на яхте "Андромеда", озвучили государственные телеканалы Германии и газета Die Zeit. Эту историю повторили затем сотни западных СМИ. И хоть бы кто-то задался вопросом, откуда немецкие журналисты узнали такие подробности, как даже распределение ролей внутри диверсионной группы: капитан, два дайвера, два ассистента и доктор! Ведь логично предположить, что такие детали могли знать только участники этой компании — и никто иной! Или же надо признавать, что авторы "сенсации" взяли все это с потолка.И тем не менее, судя по скупым комментариям со стороны следствия, именно эта версия рассматривается в качестве основной. Правда, понимая смехотворность мысли о том, что такую сложную работу на дне моря могли осуществить любители, следователи склонны признать вовлечение "государственного актора". Для того чтобы отвлечь внимание от выводов Херша, Запад идет даже на распространение слухов о том, что голландские спецслужбы якобы предупредили ЦРУ за несколько месяцев до терактов о планах Украины их совершить. Правда, и здесь авторы этих версий попадают впросак. Спрашивается: если и в США, и в Европе все хорошо знали о готовящихся диверсиях, то что мешало их предотвратить? Ах да, неудобные вопросы задавать нельзя!Россия не исключает требование о компенсации за подрыв "Северного потока" >>А теперь следователи радостно заявляют, что надеются завершить дело уже к концу нынешнего года. Эти слова шведского прокурора Матса Люнгквиста повторили многие СМИ на Западе. Правда, не стали уточнять его намерения к концу года либо предъявить кому-то обвинения, либо же в противном случае просто завершить расследование. То есть именно замести его под ковер, как сказал глава нашего МИД.Этим попыткам и будет активно противостоять РФ, которая созвала Совет Безопасности ООН, посвященный годовщине взрывов. У России никогда не было и нет особых сомнений по поводу того, кто организовал и осуществил диверсию в Балтийском море. Но важно, чтобы и мировая общественность не забывала об этом наглом теракте. Виновные все равно должны понести наказание, сколько бы лет для этого ни потребовалось и где бы они ни находились.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Владимир Корнилов

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Владимир Корнилов

в мире, политика, сша, украина, европа, сергей лавров, йенс столтенберг, нато, цру, оон, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины