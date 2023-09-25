https://sputnik-georgia.ru/20230925/filialy-doma-yustitsii-gruzii-vremenno-prekratili-okazyvat-uslugi-potrebitelyam-282633919.html

Филиалы Дома юстиции Грузии временно прекратили оказывать услуги потребителям

Филиалы Дома юстиции Грузии временно прекратили оказывать услуги потребителям

Проблемы с услугами произошли в связи с глобальными техническими неполадками в сети провайдера 25.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-25T15:35+0400

2023-09-25T15:35+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Филиалы Дома юстиции Единого центра предоставления государственных услуг не могут оказывать услуги потребителям в связи с техническими неполадками, говорится в сообщении ведомства. Как пояснило ведомство, проблемы с услугами произошли в связи с глобальными техническими неполадками в сети провайдера независимо от системы министерства юстиции. Ведется интенсивная работа по устранению неполадок. В Грузии услуги ЖКХ доступны в Домах Юстиции >>По информации ведомства, как только будет обновлен процесс оказания услуг, информация будет размещена на официальной странице Дома юстиции в соцсети. Дома юстиции в Тбилиси и регионах предлагают гражданам более 470 услуг: получение гражданства, вида на жительство, оформление недвижимости, открытие бизнеса. Здесь же можно получить удостоверение личности и общегражданский паспорт, свидетельство о рождении и смерти и т. д. С 2023 года число филиалов Дома юстиции по всей Грузии составляет 117, количество услуг – более 470.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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