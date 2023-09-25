https://sputnik-georgia.ru/20230925/filialy-doma-yustitsii-gruzii-vremenno-prekratili-okazyvat-uslugi-potrebitelyam-282633919.html
Филиалы Дома юстиции Грузии временно прекратили оказывать услуги потребителям
Филиалы Дома юстиции Грузии временно прекратили оказывать услуги потребителям
Проблемы с услугами произошли в связи с глобальными техническими неполадками в сети провайдера 25.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-25T15:35+0400
2023-09-25T15:35+0400
2023-09-25T15:35+0400
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дом юстиции
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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Филиалы Дома юстиции Единого центра предоставления государственных услуг не могут оказывать услуги потребителям в связи с техническими неполадками, говорится в сообщении ведомства. Как пояснило ведомство, проблемы с услугами произошли в связи с глобальными техническими неполадками в сети провайдера независимо от системы министерства юстиции. Ведется интенсивная работа по устранению неполадок. В Грузии услуги ЖКХ доступны в Домах Юстиции >>По информации ведомства, как только будет обновлен процесс оказания услуг, информация будет размещена на официальной странице Дома юстиции в соцсети. Дома юстиции в Тбилиси и регионах предлагают гражданам более 470 услуг: получение гражданства, вида на жительство, оформление недвижимости, открытие бизнеса. Здесь же можно получить удостоверение личности и общегражданский паспорт, свидетельство о рождении и смерти и т. д. С 2023 года число филиалов Дома юстиции по всей Грузии составляет 117, количество услуг – более 470.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, дом юстиции, происшествия
грузия, новости, общество, дом юстиции, происшествия
Филиалы Дома юстиции Грузии временно прекратили оказывать услуги потребителям
Проблемы с услугами произошли в связи с глобальными техническими неполадками в сети провайдера
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Филиалы Дома юстиции Единого центра предоставления государственных услуг не могут оказывать услуги потребителям в связи с техническими неполадками, говорится в сообщении ведомства.
Как пояснило ведомство, проблемы с услугами произошли в связи с глобальными техническими неполадками в сети провайдера независимо от системы министерства юстиции.
Ведется интенсивная работа по устранению неполадок.
По информации ведомства, как только будет обновлен процесс оказания услуг, информация будет размещена на официальной странице Дома юстиции в соцсети.
Дома юстиции в Тбилиси и регионах предлагают гражданам более 470 услуг: получение гражданства, вида на жительство, оформление недвижимости, открытие бизнеса. Здесь же можно получить удостоверение личности и общегражданский паспорт, свидетельство о рождении и смерти и т. д.
С 2023 года число филиалов Дома юстиции по всей Грузии составляет 117, количество услуг – более 470.