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Грузинский борец завоевал золото чемпионата мира по греко-римской борьбе

Грузинский борец завоевал золото чемпионата мира по греко-римской борьбе

На чемпионате мира среди борцов вольного стиля, завершившемся несколько дней назад в Белграде, в активе сборной Грузии четыре медали 25.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-25T07:32+0400

2023-09-25T07:32+0400

2023-09-25T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Грузинский борец греко-римского стиля Лери Абуладзе (63 кг) стал обладателем золотой медали по греко-римской борьбе на чемпионате мира в столице Сербии Белграде. Действующий чемпион Европы в финале победил азербайджанца Мурада Мамедова. Абуладзе в третий раз в карьере вышел в финал чемпионата мира и сегодня впервые выиграл чемпионат. Сборная Грузии завершила турнир с двумя медалями, два дня назад Нугзар Цурцумия (55 кг) завоевал серебряную медаль. Бронзовая медаль! Грузинский борец завоевал путевку на Олимпиаду в Париже >>На чемпионате мира среди борцов вольного стиля, завершившемся несколько дней назад в Белграде, в активе сборной Грузии четыре медали. Гиви Мачарашвили (97 кг) и Шота Фартенадзе (61 кг) завоевали бронзовые медали, а Владимир Гамкрелидзе (79 кг) и Гено Петриашвили (125 кг) завоевали серебряные медали. Петриашвили и Мачарашвили вместе с медалью выиграли еще и путевку на Олимпиаду в Париже. Сборная Грузии заняла третье место в общекомандном зачете, наша команда уступила только США и Ирану.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, лери абуладзе, гено петриашвили, нугзар цурцумия, сербия, борьба