https://sputnik-georgia.ru/20230925/impichment-prezidentu-gruzii-konstitutsionnyy-sud-rassmotrit-isk-po-suschestvu-3-oktyabrya-282616399.html

Импичмент президенту Грузии: Конституционный суд рассмотрит иск по существу 3 октября

Импичмент президенту Грузии: Конституционный суд рассмотрит иск по существу 3 октября

Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении Конституции Грузии 25.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-25T12:32+0400

2023-09-25T12:32+0400

2023-09-25T13:00+0400

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«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Рассмотрение конституционного иска против президента Грузии Саломе Зурабишвили по существу начнется 3 октября, сообщает Конституционный суд. Конституционный суд Грузии принял для рассмотрения по существу конституционное представление (№1797) об импичменте президента из-за возможного нарушения главного закона страны 22 сентября. Предметом обсуждения в конституционном представлении является возможное нарушение статьи 52 Конституции Грузии в связи с осуществлением президентом Грузии без согласия правительства рабочих визитов за границу и проведения встреч и переговоров с должностными лицами. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" внесла конституционное представление вместе с письменным требованием 80 депутатов от большинства для запуска процедуры импичмента президенту Конституционный суд 12 сентября. "ГМ" анонсировала запуск процедуры импичмента Зурабишвили после того, как 31 августа она начала зарубежное турне без одобрения правительства. Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если его поддержат большинство депутатов, говорится в законе "Об импичменте". Процесс импичмента президента Грузии – на что надеется правящая партия>>Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно, как минимум, 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 83 мандата. Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. В правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии, а в администрации президента заявили об обратном. В свою очередь Зурабишвили сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента