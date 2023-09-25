https://sputnik-georgia.ru/20230925/prezident-deystvuet-protiv-interesov-gruzii---deputat-gruzinskoy-mechty-282613208.html

Президент Грузии действует против интересов страны – депутат

Президент Грузии действует против интересов страны – депутат

Президент борется с институтами и дискредитирует их, заявила Цилосани 25.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-25T10:51+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, отказавшись лишать гражданства бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе, а также своим последующим заявлением действует против интересов страны и дискредитирует ее институты, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Нино Цилосани. В воскресном заявлении администрации президента подчеркнуто, что своим решением Зурабишвили не нарушила ни Конституции, ни закона. Кроме того, она дала возможность госструктурам защитить репутацию и интересы страны, а также препятствует тому, чтобы Грузия стала "черной дырой" в вопросе реализации санкций. По ее словам, теперь все внимание должно быть переключено на то, как защитить страну и ее интересы от подобных действий. Пресс-служба президента 19 сентября заявила, что Зурабишвили ждет решения Минюста о прекращении гражданства Грузии для Парцхаладзе, которое она незамедлительно удовлетворит. Однако 21 сентября стало известно, что Зурабишвили считает нецелесообразным лишать Парцхаладзе гражданства на данном этапе, так как если он виновен, то должен быть наказан именно как гражданин Грузии. Почему президент не лишила Парцхаладзе гражданства Грузии? – мнение депутата>>Минюст приступил к изучению вопроса о легитимности гражданства бывшего генпрокурора Парцхаладзе после того, как тот попал под санкции США. По данным Госдепа США, офицер ФСБ Александр Онищенко, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, гражданство". По законодательству Грузии, если человек становится гражданином другой страны, не уведомив власти Грузии, он может утратить грузинское гражданство. Парцхаладзе и санкции США на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладзе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России. По данным Госдепа США, офицер ФСБ Александр Онищенко, также попавший под санкции, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, гражданство". По законодательству Грузии, если человек становится гражданином другой страны, не уведомив власти Грузии, он может утратить грузинское гражданство. Минюст решил лишить гражданства Грузии бывшего генпрокурора, попавшего под санкции США>>По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию. Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России" и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ". Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований, и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США. Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии. Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, германия, отар парцхаладзе, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, фсб