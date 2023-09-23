https://sputnik-georgia.ru/20230923/pochemu-prezident-ne-lishila-partskhaladze-grazhdanstva-gruzii--mnenie-deputata-282589610.html

Почему президент не лишила Парцхаладзе гражданства Грузии? – мнение депутата

Почему президент не лишила Парцхаладзе гражданства Грузии? – мнение депутата

Президент Грузии была готова незамедлительно лишить гражданства попавшего под санкции США бывшего генпрокурора, но потом передумала 23.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-23T20:10+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Отказ президента Грузии Саломе Зурабишвили лишить экс-генпрокурора Отара Парцхаладзе, попавшего в санкционный список США, гражданства страны можно объяснить тем, что оппозиция пытается подготовить новые сфабрикованные причины для очередных обвинений в адрес властей, заявил председатель парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе. Пресс-служба главы государства 19 сентября заявила, что Зурабишвили ждет решения Минюста о прекращении гражданства Грузии для Парцхаладзе, которое она незамедлительно удовлетворит. Однако 21 сентября стало известно, что Зурабишвили считает нецелесообразным лишать Парцхаладзе гражданства на данном этапе, так как если он виновен, то должен быть наказан именно как гражданин Грузии. По его словам, оппозиция и президент рассчитывали, что министерство юстиции не начнет процедуру лишения гражданства Парцхаладзе.Минюст решил лишить гражданства Грузии бывшего генпрокурора, попавшего под санкции США>>Так, 20 сентября Агентство развития госуслуг Минюста Грузии сочло целесообразным прекратить действие грузинского гражданства для бывшего генпрокурора. Соответствующее заключение было направлено президенту Грузии.Парцхаладзе и санкцииСША на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладзе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России.По данным Госдепа США, офицер ФСБ Александр Онищенко, также попавший под санкции, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, гражданство". По законодательству Грузии, если человек становится гражданином другой страны, не уведомив власти Грузии, он может утратить грузинское гражданство. Уголовщина или политика? – с чем ассоциируется в Грузии имя Отара Парцхаладзе >>По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию. Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России" и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ". Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований, и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США. Президент Грузии действует в унисон с "радикальной оппозицией" – Каладзе>>Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии. Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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