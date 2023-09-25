https://sputnik-georgia.ru/20230925/ubiystvo-politseyskogo-v-tbilisi--obvinyaemyy-prigovoren-k-14-godam-tyurmy-282649468.html
Убийство полицейского в Тбилиси – обвиняемый приговорен к 14 годам тюрьмы
Убийство полицейского в Тбилиси – обвиняемый приговорен к 14 годам тюрьмы
Обвиняемый нанес множественные ранения огнестрельным оружием Шекеладзе, который от полученных повреждений скончался на месте 25.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-25T21:42+0400
2023-09-25T21:42+0400
2023-09-25T21:42+0400
грузия
происшествия
новости
мвд грузии
тбилисский городской суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0e/262059019_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_debbc5e2fd604485394e6a1d9121cffc.jpg
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил обвиняемого в умышленном убийстве полицейского и совершении других тяжких преступлений к 14 годам лишения свободы, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии. Как ранее сообщили СМИ, по делу об убийстве начальника Главного отдела сыска Тбилисского управления полиции Александра Шекеладзе был задержан сотрудник Департамента кадрового делопроизводства МВД Георгий Мгебришвили, которому предъявили обвинения по семи статьям Уголовного Кодекса Грузии. В тот же день в одной из квартир в Тбилиси, будучи пьяным, обвиняемый ранил в ногу Шекеладзе, а также угрожал убийством другому присутствующему и не позволил ему вызвать скорую медпомощь. После этого обвиняемый нанес множественные ранения огнестрельным оружием Шекеладзе, который от полученных повреждений скончался на месте. Кроме того, в квартире и автомобиле подсудимого полиция обнаружила незаконно приобретенные и хранившиеся огнестрельное оружие, боеприпасы, наркотические и психотропные вещества. Обвиняемые в избиении депутата горсовета Тбилиси будут ждать приговора в тюрьме >>Мгебришвили был задержан в день совершения преступлений. Мужчине были предъявлены обвинения по статьям "Умышленное убийство", "Противоправные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов", "Противоправное приоретение и хранение марихуаны", "Повреждение чужой вещи", "Причинение менее тяжкого вреда здоровью", "Понуждение", "Угроза", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 10-15 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0e/262059019_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0755f82bcf02588148a1538b022a2c54.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, мвд грузии, тбилисский городской суд
грузия, происшествия, новости, мвд грузии, тбилисский городской суд
Убийство полицейского в Тбилиси – обвиняемый приговорен к 14 годам тюрьмы
Обвиняемый нанес множественные ранения огнестрельным оружием Шекеладзе, который от полученных повреждений скончался на месте
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил обвиняемого в умышленном убийстве полицейского и совершении других тяжких преступлений к 14 годам лишения свободы, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.
Как ранее сообщили СМИ, по делу об убийстве начальника Главного отдела сыска Тбилисского управления полиции Александра Шекеладзе был задержан сотрудник Департамента кадрового делопроизводства МВД Георгий Мгебришвили, которому предъявили обвинения по семи статьям Уголовного Кодекса Грузии.
"Доказательства, исследованные в ходе судебного заседания, подтвердили, что 8 января 2023 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения повредил автомобиль, принадлежащий МВД Грузии", – говорится в заявлении прокуратуры.
В тот же день в одной из квартир в Тбилиси, будучи пьяным, обвиняемый ранил в ногу Шекеладзе, а также угрожал убийством другому присутствующему и не позволил ему вызвать скорую медпомощь.
После этого обвиняемый нанес множественные ранения огнестрельным оружием Шекеладзе, который от полученных повреждений скончался на месте.
Кроме того, в квартире и автомобиле подсудимого полиция обнаружила незаконно приобретенные и хранившиеся огнестрельное оружие, боеприпасы, наркотические и психотропные вещества.
Мгебришвили был задержан в день совершения преступлений.
Мужчине были предъявлены обвинения по статьям "Умышленное убийство", "Противоправные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов", "Противоправное приоретение и хранение марихуаны", "Повреждение чужой вещи", "Причинение менее тяжкого вреда здоровью", "Понуждение", "Угроза", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 10-15 лет.