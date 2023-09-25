https://sputnik-georgia.ru/20230925/ubiystvo-politseyskogo-v-tbilisi--obvinyaemyy-prigovoren-k-14-godam-tyurmy-282649468.html

Убийство полицейского в Тбилиси – обвиняемый приговорен к 14 годам тюрьмы

Убийство полицейского в Тбилиси – обвиняемый приговорен к 14 годам тюрьмы

Обвиняемый нанес множественные ранения огнестрельным оружием Шекеладзе, который от полученных повреждений скончался на месте 25.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-25T21:42+0400

2023-09-25T21:42+0400

2023-09-25T21:42+0400

грузия

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мвд грузии

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил обвиняемого в умышленном убийстве полицейского и совершении других тяжких преступлений к 14 годам лишения свободы, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии. Как ранее сообщили СМИ, по делу об убийстве начальника Главного отдела сыска Тбилисского управления полиции Александра Шекеладзе был задержан сотрудник Департамента кадрового делопроизводства МВД Георгий Мгебришвили, которому предъявили обвинения по семи статьям Уголовного Кодекса Грузии. В тот же день в одной из квартир в Тбилиси, будучи пьяным, обвиняемый ранил в ногу Шекеладзе, а также угрожал убийством другому присутствующему и не позволил ему вызвать скорую медпомощь. После этого обвиняемый нанес множественные ранения огнестрельным оружием Шекеладзе, который от полученных повреждений скончался на месте. Кроме того, в квартире и автомобиле подсудимого полиция обнаружила незаконно приобретенные и хранившиеся огнестрельное оружие, боеприпасы, наркотические и психотропные вещества. Обвиняемые в избиении депутата горсовета Тбилиси будут ждать приговора в тюрьме >>Мгебришвили был задержан в день совершения преступлений. Мужчине были предъявлены обвинения по статьям "Умышленное убийство", "Противоправные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов", "Противоправное приоретение и хранение марихуаны", "Повреждение чужой вещи", "Причинение менее тяжкого вреда здоровью", "Понуждение", "Угроза", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 10-15 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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