https://sputnik-georgia.ru/20230925/obvinyaemye-v-izbienii-deputata-gorsoveta-tbilisi-budut-zhdat-prigovora-v-tyurme-282646359.html

Обвиняемые в избиении депутата горсовета Тбилиси будут ждать приговора в тюрьме

Обвиняемые в избиении депутата горсовета Тбилиси будут ждать приговора в тюрьме

Сторона обвинения указала и на опасность оказания давления на свидетелей и уничтожения доказательств 25.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-25T19:44+0400

2023-09-25T19:44+0400

2023-09-25T19:44+0400

грузия

новости

происшествия

тбилисский городской суд

единое национальное движение

сакребуло тбилиси

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение под стражу в качестве меры пресечения шестерым обвиняемым в групповом насилии над депутатом Сакребуло (горсобрание) Тбилиси от самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ираклия Эдзгверадзе и тремя сопровождавшими его лицами, сообщает Первый канал. Эдзгверадзе избили, по его словам, порядка 30 человек около дома в районе Глдани 22 сентября. Заказчиком Эдзгверадзе называет мажоритарного депутата сакребуло от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Коте Зарнадзе, с которым у него произошла потасовка на заседании горсовета несколькими часами ранее. Судья Арсен Калатозишвили удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая заявила на заседании, что обвиняемые пытались скрыться и покинуть Грузию. Задержанным за нападение на депутата сакребуло Тбилиси предъявили обвинение >>Кроме того, сторона обвинения указала и на опасность оказания давления на свидетелей и уничтожения доказательств. Прокуратура также указала на доказательства по делу, которые, по мнению обвинения, подтверждают преступление. В свою очередь адвокаты задержанных пояснили, что их подзащитные не планировали скрыться и шли к знакомому. Сторона защиты требовала не применять заключение под стражу в качестве меры пресечения взамен освобождения под залог. Адвокаты считают, что по доказательствам по делу вина обвиняемых не подтверждается. В ходе следствия, проведенного МВД, установлено, что в Тбилиси в I микрорайоне Глдани близ одного из зданий обвиняемые вместе с другими лицами, личности которых пока не установлены, напали на четырех человек и избили их.Преступник или жертва – Каладзе прокомментировал избиение оппозиционера в Тбилиси >>Правоохранители задержали фигурантов дела 23 сентября. Им предъявлено обвинение по статье УК Грузии "Групповое насилие, совершенное в отношении двух и более лиц." Преступление предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Расследование уголовного дела в МВД продолжается с целью установления других лиц, участвовавших в указанном нападении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, единое национальное движение, сакребуло тбилиси