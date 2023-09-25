https://sputnik-georgia.ru/20230925/v-gruzii-rastet-obem-rynka-elektronnoy-kommertsii-282609935.html
В Грузии растет объем рынка электронной коммерции
В Грузии растет объем рынка электронной коммерции
Размер одной транзакции на июнь 2023 года составляет 15 лари, что обусловлено частотой покупок в малом объеме и большим числом транзакций 25.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-25T07:01+0400
2023-09-25T07:01+0400
2023-09-25T07:01+0400
грузия
новости
экономика
интернет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/17/276041373_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_30993f6748dca10056cd80cc8c3f193c.jpg
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Объем рынка электронной коммерции в 2022 году превысил 1,3 миллиона лари, что на 82% выше показателя 2021 года, говорится в обзоре составленном TBC Capital. При этом объем рынка за первое полугодие 2023 года уже составил 1 миллион лари, и аналитики предполагают что к концу года он в два раза превысит показатель 2022 года, а уже к 2025 году объем рынка электронной коммерции достигнет 6 миллионов лари. Размер одной транзакции на июнь 2023 года составляет 15 лари, что обусловлено частотой покупок в малом объеме и большим числом транзакций. Какой процент жителей Грузии имеют доступ в интернет – новая статистика >>При этом самыми популярными онлайн покупками являются либо сайты частных продаж в Грузии, либо сайты продающие билеты и ваучеры на скидки, кроме того популярностью пользуются с онлайн магазины. При этом чаще всего пользователи в онлайн магазинах покупают различного рода технику и продукты. Однако при этом аналитики отмечают, что только 18% грузинских компаний предоставляют возможность приобретение их товаров на сайте. При этом свои странице есть только у 14% всех грузинских компаний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/17/276041373_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_ffa021e9d37725b2fd3a4058f1458756.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, интернет
грузия, новости, экономика, интернет
В Грузии растет объем рынка электронной коммерции
Размер одной транзакции на июнь 2023 года составляет 15 лари, что обусловлено частотой покупок в малом объеме и большим числом транзакций
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Объем рынка электронной коммерции в 2022 году превысил 1,3 миллиона лари, что на 82% выше показателя 2021 года, говорится в обзоре составленном TBC Capital.
При этом объем рынка за первое полугодие 2023 года уже составил 1 миллион лари, и аналитики предполагают что к концу года он в два раза превысит показатель 2022 года, а уже к 2025 году объем рынка электронной коммерции достигнет 6 миллионов лари.
Размер одной транзакции на июнь 2023 года составляет 15 лари, что обусловлено частотой покупок в малом объеме и большим числом транзакций.
При этом самыми популярными онлайн покупками являются либо сайты частных продаж в Грузии, либо сайты продающие билеты и ваучеры на скидки, кроме того популярностью пользуются с онлайн магазины.
При этом чаще всего пользователи в онлайн магазинах покупают различного рода технику и продукты.
Однако при этом аналитики отмечают, что только 18% грузинских компаний предоставляют возможность приобретение их товаров на сайте. При этом свои странице есть только у 14% всех грузинских компаний.