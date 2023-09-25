https://sputnik-georgia.ru/20230925/v-gruzii-rastet-obem-rynka-elektronnoy-kommertsii-282609935.html

В Грузии растет объем рынка электронной коммерции

В Грузии растет объем рынка электронной коммерции

Размер одной транзакции на июнь 2023 года составляет 15 лари, что обусловлено частотой покупок в малом объеме и большим числом транзакций 25.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-25T07:01+0400

2023-09-25T07:01+0400

2023-09-25T07:01+0400

грузия

новости

экономика

интернет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/17/276041373_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_30993f6748dca10056cd80cc8c3f193c.jpg

ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Объем рынка электронной коммерции в 2022 году превысил 1,3 миллиона лари, что на 82% выше показателя 2021 года, говорится в обзоре составленном TBC Capital. При этом объем рынка за первое полугодие 2023 года уже составил 1 миллион лари, и аналитики предполагают что к концу года он в два раза превысит показатель 2022 года, а уже к 2025 году объем рынка электронной коммерции достигнет 6 миллионов лари. Размер одной транзакции на июнь 2023 года составляет 15 лари, что обусловлено частотой покупок в малом объеме и большим числом транзакций. Какой процент жителей Грузии имеют доступ в интернет – новая статистика >>При этом самыми популярными онлайн покупками являются либо сайты частных продаж в Грузии, либо сайты продающие билеты и ваучеры на скидки, кроме того популярностью пользуются с онлайн магазины. При этом чаще всего пользователи в онлайн магазинах покупают различного рода технику и продукты. Однако при этом аналитики отмечают, что только 18% грузинских компаний предоставляют возможность приобретение их товаров на сайте. При этом свои странице есть только у 14% всех грузинских компаний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, интернет