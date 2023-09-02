https://sputnik-georgia.ru/20230902/kakoy-protsent-zhiteley-gruzii-imeyut-dostup-v-internet--novaya-statistika-281881998.html

Какой процент жителей Грузии имеют доступ в интернет – новая статистика

Какой процент жителей Грузии имеют доступ в интернет – новая статистика

В течение последних трех месяцев Интернетом воспользовалось 82,7% населения страны в возрасте шести лет и старше 02.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-02T09:01+0400

2023-09-02T09:01+0400

2023-09-02T09:47+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Доступ к интернету имеет 89% населения Грузии, что на 0,6% больше, чем в 2022 году, говорится в исследовании Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" под названием "Использование информационных и коммуникационных технологий в домашних хозяйствах". Доля домохозяйств, имеющих доступ к интернету, увеличилась на 0,3% в городах и на 1% в селах, достигнув 93,1% и 83,4% соответственно. По регионам самый высокий показатель зафиксирован в Аджарии (96,2%) и Тбилиси (94,2%). По результатам исследования в течение последних трех месяцев интернетом воспользовалось 82,7% населения страны в возрасте шести лет и старше, что на 2,8% больше, чем за отчетный период прошлого года. Интернетизация и развитие электронных коммуникаций в Грузии – последние данные >>Кроме того, 93% жителей страны в возрасте 15 лет и старше заходили в Сеть ежедневно или почти каждый день, 6,4% – хотя бы раз в неделю, 0,6% – пользовались интернетом еще реже. Основные цели использования интернета жителями в возрасте 15 лет и старше: По результатам исследования компьютеры имеют 57,7% населения. 99,1% пользователей интернета в возрасте 15 лет и старше использовали мобильное устройство (сотовый телефон, ноутбук, планшет и т. д.) для подключения к беспроводному Интернету за последние три месяца. ЕС хочет проложить интернет-кабель через Черное море в Грузию >>Стационарные компьютеры для выхода в интернет использовали только 52,3% жителей в возрасте шести лет и старше. Также в исследовании отмечено, что в Грузии мобильные телефоны есть у 89,8% жителей в возрасте шести лет и старше, что на 1,7% больше, чем в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, общество, новости, интернет, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"