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https://sputnik-georgia.ru/20230902/kakoy-protsent-zhiteley-gruzii-imeyut-dostup-v-internet--novaya-statistika-281881998.html
Какой процент жителей Грузии имеют доступ в интернет – новая статистика
Какой процент жителей Грузии имеют доступ в интернет – новая статистика
В течение последних трех месяцев Интернетом воспользовалось 82,7% населения страны в возрасте шести лет и старше 02.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-02T09:01+0400
2023-09-02T09:47+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Доступ к интернету имеет 89% населения Грузии, что на 0,6% больше, чем в 2022 году, говорится в исследовании Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" под названием "Использование информационных и коммуникационных технологий в домашних хозяйствах". Доля домохозяйств, имеющих доступ к интернету, увеличилась на 0,3% в городах и на 1% в селах, достигнув 93,1% и 83,4% соответственно. По регионам самый высокий показатель зафиксирован в Аджарии (96,2%) и Тбилиси (94,2%). По результатам исследования в течение последних трех месяцев интернетом воспользовалось 82,7% населения страны в возрасте шести лет и старше, что на 2,8% больше, чем за отчетный период прошлого года. Интернетизация и развитие электронных коммуникаций в Грузии – последние данные &gt;&gt;Кроме того, 93% жителей страны в возрасте 15 лет и старше заходили в Сеть ежедневно или почти каждый день, 6,4% – хотя бы раз в неделю, 0,6% – пользовались интернетом еще реже. Основные цели использования интернета жителями в возрасте 15 лет и старше: По результатам исследования компьютеры имеют 57,7% населения. 99,1% пользователей интернета в возрасте 15 лет и старше использовали мобильное устройство (сотовый телефон, ноутбук, планшет и т. д.) для подключения к беспроводному Интернету за последние три месяца. ЕС хочет проложить интернет-кабель через Черное море в Грузию &gt;&gt;Стационарные компьютеры для выхода в интернет использовали только 52,3% жителей в возрасте шести лет и старше. Также в исследовании отмечено, что в Грузии мобильные телефоны есть у 89,8% жителей в возрасте шести лет и старше, что на 1,7% больше, чем в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, общество, новости, интернет, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, общество, новости, интернет, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Какой процент жителей Грузии имеют доступ в интернет – новая статистика

09:01 02.09.2023 (обновлено: 09:47 02.09.2023)
© photo: Sputnik / Alexander Kryazhev / Перейти в фотобанкПользователь за ноутбуком.
Пользователь за ноутбуком. - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2023
© photo: Sputnik / Alexander Kryazhev
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В течение последних трех месяцев Интернетом воспользовалось 82,7% населения страны в возрасте шести лет и старше
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Доступ к интернету имеет 89% населения Грузии, что на 0,6% больше, чем в 2022 году, говорится в исследовании Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" под названием "Использование информационных и коммуникационных технологий в домашних хозяйствах".
Доля домохозяйств, имеющих доступ к интернету, увеличилась на 0,3% в городах и на 1% в селах, достигнув 93,1% и 83,4% соответственно. По регионам самый высокий показатель зафиксирован в Аджарии (96,2%) и Тбилиси (94,2%).
По результатам исследования в течение последних трех месяцев интернетом воспользовалось 82,7% населения страны в возрасте шести лет и старше, что на 2,8% больше, чем за отчетный период прошлого года.
Интернетизация и развитие электронных коммуникаций в Грузии – последние данные >>
Кроме того, 93% жителей страны в возрасте 15 лет и старше заходили в Сеть ежедневно или почти каждый день, 6,4% – хотя бы раз в неделю, 0,6% – пользовались интернетом еще реже.
Основные цели использования интернета жителями в возрасте 15 лет и старше:
Использование социальных сетей — 95,6%
Использование аудио- или видеосвязей – 94,3%
Поиск информации о вопросах здоровья – 50,5%
Чтение новостей, газет, журналов – 49,1%
Пользование интернет-банкингом – 47,1%
Поиск информации о товаре и обслуживании – 45,2%
Отправка/получение электронной почты – 41,6%
Скачивание продуктов программного обеспечения (кроме игр) – 16,1%
Поиск работы или отправка CV – 13,3%.
По результатам исследования компьютеры имеют 57,7% населения.
99,1% пользователей интернета в возрасте 15 лет и старше использовали мобильное устройство (сотовый телефон, ноутбук, планшет и т. д.) для подключения к беспроводному Интернету за последние три месяца.
ЕС хочет проложить интернет-кабель через Черное море в Грузию >>
Стационарные компьютеры для выхода в интернет использовали только 52,3% жителей в возрасте шести лет и старше.
Также в исследовании отмечено, что в Грузии мобильные телефоны есть у 89,8% жителей в возрасте шести лет и старше, что на 1,7% больше, чем в 2022 году.
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