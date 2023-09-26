https://sputnik-georgia.ru/20230926/glava-mid-zaveril-evrokomissarov-v-tom-chto-gruziya-prodolzhit-rabotu-dlya-vstupleniya-v-es-282702117.html

Глава МИД заверил еврокомиссаров в том, что Грузия продолжит работу для вступления в ЕС

Глава МИД заверил еврокомиссаров в том, что Грузия продолжит работу для вступления в ЕС

Получение окончательного членства Грузии в ЕС - это трудный, но очень важный путь, заявил министр 26.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-26T21:35+0400

2023-09-26T21:35+0400

2023-09-26T21:35+0400

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грузия - евросоюз

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили заверил еврокомиссаров в Брюсселе, что для страны реализация реформ является приоритетом и Грузия продолжит работу в этом направлении для получения статуса страны-кандидата ЕС, сообщает пресс-служба ведомства. Дарчиашвили завершил рабочий визит в Брюссель. Главный дипломат провел встречи с шестью еврокомиссарами и другими высокопоставленными лицами Евросоюза, в том числе с еврокомиссаром по политике расширения и вопросам соседства Оливером Вархейем. Одной из тем, обсуждавшихся на встречах в ходе визита, стал процесс выполнения Грузией 12 рекомендаций. По словам главы МИД, особенно интересной была встреча с Оливером Вархейемом, на которой обсудили вопросы, которые нужно решить до октябрьского отчета Еврокомиссии. "У меня была интересная встреча с господином Вархейемом. Обсудили последние события в нашей стране, которые есть для того, чтобы обеспечить максимальное выполнение 12 приоритетов до октябрьского отчета. Вопросы, которые переслали в Венецианскую комиссию, что очень важно для Брюсселя, и конкретные ощутимые результаты, которые в последнее время демонстрирует Грузия в этом направлении", - заявил Дарчиашвили. Статус кандидата в ЕС: депутат затруднилась спрогнозировать решение по Грузии >>Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение по Грузии. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, брюссель, илья дарчиашвили, еврокомиссия, венецианская комиссия, грузия - евросоюз