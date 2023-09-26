https://sputnik-georgia.ru/20230926/status-kandidata-v-es-deputat-zatrudnilas-sprognozirovat-reshenie-po-gruzii-282698279.html
Статус кандидата в ЕС: депутат затруднилась спрогнозировать решение по Грузии
Статус кандидата в ЕС: депутат затруднилась спрогнозировать решение по Грузии
Выполнение рекомендаций является лишь одним из компонентов решения, которое должен принять Совет ЕС, считает депутат 26.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-26T19:05+0400
2023-09-26T19:05+0400
2023-09-26T19:05+0400
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Трудно сказать, какое решение примет Евросоюз, хотя немало стран-членов ЕС считают, что отказ предоставить статус Грузии был ошибкой, заявила председатель парламентского комитета по европейской интеграции парламента Грузии Мака Бочоришвили. Грузия ждет решения Евросоюза по статусу в декабре 2023 года. До этого в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Как отметила депутат, они считают, что должны сделать все, чтобы исправить эту ошибку. По ее словам, то, что Грузия сделала в плане реализации рекомендаций, является лишь одним из компонентов решения, которое должен принять Совет ЕС. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Власти Грузии сделают все для получения статуса кандидата в ЕС – депутат >>Грузия ждет решения Евросоюза по статусу в декабре 2023 года. До этого в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью. Грузия не смирится с отказом в предоставлении статуса кандидата в ЕС – премьер>>Ранее Кобахидзе также заявил, что в том, что Грузии в 2022 году отказали в предоставлении статуса страны-кандидата, виновата "глобальная партия войны". Это, по утверждению лидеров "Грузинской мечты", весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, еврокомиссия, совет ес, грузия - евросоюз
грузия, политика, новости, еврокомиссия, совет ес, грузия - евросоюз
Статус кандидата в ЕС: депутат затруднилась спрогнозировать решение по Грузии
Выполнение рекомендаций является лишь одним из компонентов решения, которое должен принять Совет ЕС, считает депутат
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Трудно сказать, какое решение примет Евросоюз, хотя немало стран-членов ЕС считают, что отказ предоставить статус Грузии был ошибкой, заявила председатель парламентского комитета по европейской интеграции парламента Грузии Мака Бочоришвили.
Грузия ждет решения Евросоюза по статусу в декабре 2023 года. До этого в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
"Каждая страна принимает решения, руководствуясь своими политическими взглядами, исходя из своих национальных интересов. В странах-членах ЕС, по крайней мере во многих странах-членах, у нас была возможность обсудить вопрос Грузии с политиками. Есть ощущение и мнение, что непредоставление Грузии статуса кандидата было ошибкой", – сказала Бочоришвили журналистам.
Как отметила депутат, они считают, что должны сделать все, чтобы исправить эту ошибку.
По ее словам, то, что Грузия сделала в плане реализации рекомендаций, является лишь одним из компонентов решения, которое должен принять Совет ЕС.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.
Грузия ждет решения Евросоюза по статусу в декабре 2023 года. До этого в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.
Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.
Ранее Кобахидзе также заявил, что в том, что Грузии в 2022 году отказали в предоставлении статуса страны-кандидата, виновата "глобальная партия войны".
Это, по утверждению лидеров "Грузинской мечты", весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией".