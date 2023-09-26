https://sputnik-georgia.ru/20230926/status-kandidata-v-es-deputat-zatrudnilas-sprognozirovat-reshenie-po-gruzii-282698279.html

Статус кандидата в ЕС: депутат затруднилась спрогнозировать решение по Грузии

Статус кандидата в ЕС: депутат затруднилась спрогнозировать решение по Грузии

Выполнение рекомендаций является лишь одним из компонентов решения, которое должен принять Совет ЕС, считает депутат 26.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-26T19:05+0400

2023-09-26T19:05+0400

2023-09-26T19:05+0400

грузия

политика

новости

еврокомиссия

совет ес

грузия - евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23537/95/235379541_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_71c252490a0a1ceedee9859b9126a792.jpg

ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Трудно сказать, какое решение примет Евросоюз, хотя немало стран-членов ЕС считают, что отказ предоставить статус Грузии был ошибкой, заявила председатель парламентского комитета по европейской интеграции парламента Грузии Мака Бочоришвили. Грузия ждет решения Евросоюза по статусу в декабре 2023 года. До этого в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Как отметила депутат, они считают, что должны сделать все, чтобы исправить эту ошибку. По ее словам, то, что Грузия сделала в плане реализации рекомендаций, является лишь одним из компонентов решения, которое должен принять Совет ЕС. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Власти Грузии сделают все для получения статуса кандидата в ЕС – депутат >>Грузия ждет решения Евросоюза по статусу в декабре 2023 года. До этого в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью. Грузия не смирится с отказом в предоставлении статуса кандидата в ЕС – премьер>>Ранее Кобахидзе также заявил, что в том, что Грузии в 2022 году отказали в предоставлении статуса страны-кандидата, виновата "глобальная партия войны". Это, по утверждению лидеров "Грузинской мечты", весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, еврокомиссия, совет ес, грузия - евросоюз