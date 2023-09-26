https://sputnik-georgia.ru/20230926/gruzinskiy-yazyk-nas-obedinyaet--v-gruzii-nachalas-kampaniya-dlya-etnicheskikh-menshinstv-282689710.html

"Грузинский язык нас объединяет" – в Грузии началась кампания для этнических меньшинств

"Грузинский язык нас объединяет" – в Грузии началась кампания для этнических меньшинств

Негрузиноязычному населению Грузии различными способами расскажут о важности знания государственного языка 26.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-26T16:22+0400

2023-09-26T16:22+0400

2023-09-26T16:26+0400

грузия

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24528/76/245287687_160:0:1440:720_1920x0_80_0_0_a66ed51b00f03ac2863e92a59ad1cef4.jpg

ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Широкомасштабная кампания "Грузинский язык нас объединяет" началась в Грузии по инициативе аппарата госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия, сообщила в пресс-службе ведомства. Главная цель кампании – повышение осведомленности о важности знания государственного языка и существующих возможностях его изучения, особенно среди негрузиноязычного населения в регионах, густо населенных этническими меньшинствами.В рамках кампании "Грузинский язык нас объединяет" использованы все средства массовой коммуницкации. Подготовлены видеоролики как для телевидения, так и для цифровых форматов, в Тбилиси и регионах, густо населенных этническими меньшинствами, размещены тематические рекламные щиты, баннеры и плакаты. На местных телеканалах также были размещены двуязычные видеоролики. Среди населения будут распространены информационные брошюры на грузинском, армянском и азербайджанском языках.Нацменьшинства в Грузии будут учить госязыку инновационным методом>>"Государственный язык в поддержку интеграции", в рамках которого проводится новая кампания, является первым и наиболее важным приоритетом в рамках госполитики по гражданскому равенству и интеграции, которая реализуется под руководством и при координации госминистра по вопросам примирения и гражданского равенства.Для изучения государственного языка в Грузии задействованы специальные программы и проекты на всех уровнях образования: как дошкольного, общего, профессионального и высшего, так и образования взрослых.Согласно последней переписи населения в Грузии, которая прошла в 2014 году, подавляющее большинство населения страны – грузины. Они составляют 86,8% населения. Остальная часть представляет многонациональную Грузию. Среди народов, которые живут в Грузии, больше всего представителей ближайших стран-соседей – азербайджанцы (233 тысячи) и армяне (168,1 тысячи).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество