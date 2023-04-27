https://sputnik-georgia.ru/20230427/natsmenshinstva-v-gruzii-budut-uchit-gosyazyku-innovatsionnym-metodom-277120336.html

Нацменьшинства в Грузии будут учить госязыку инновационным методом

Нацменьшинства в Грузии будут учить госязыку инновационным методом

Программа направлена на преодоление языкового барьера среди этнических меньшинств, проживающих в Грузии, и их социальную интеграцию 27.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-27T15:47+0400

2023-04-27T15:47+0400

2023-04-27T15:47+0400

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Агентство профессиональных навыков Грузии на неделе представило новую, инновационную программу для изучения государственного языка, сообщается на странице агентства в соцсети. Программа направлена на преодоление языкового барьера среди этнических меньшинств, проживающих в Грузии, и их социальную интеграцию. Программа будет внедрена в рамках новой модели обучения госязыка. Она будет задействована при координации министерства образования и науки Грузии. По словам гендиректора Агентства профнавыков Тамары Китиашвили, новую модель нацменьшинствам предложат все учреждения формального образования. По словам первого заместителя госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия Лии Гигаури, данная программа важна исходя из того, что она содействует интеграции этнических меньшинств в общество, их активности в политической, экономической, культурной жизни. Неделя профнавыков началась 24 апреля и завершится 30 апреля. Мероприятия, запланированные в рамках недели навыков, посетят более тысячи гостей, среди них международные и местные эксперты, представители госведомств, гражданского сектора, профобразовательных учреждений, бизнес-организаций и так далее. Школы Армении заинтересованы в преподавании грузинского языка >>Главная цель недели навыков – объединение сторон, заинтересованных профобразованием. Согласно данным переписи 2014 года, всего в Грузии проживает 26 453 русских, из которых 13 350 живет в Тбилиси. Гражданам Украины помогут изучить грузинский язык за короткое время >>Азербайджанцев в Грузии 233 024 человека. Азербайджанцы в основном живут в регионе Квемо Картли. Что касается армян, которых в Грузии 168 102 человека, то они в основном живут в регионе Самцхе-Джавахети (81 089) и Тбилиси (53 409). В Грузии еще проживают украинцы, греки, абхазы, осетины, кистинцы, ассирийцы и езиды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, образование в грузии, грузинский язык