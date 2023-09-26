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Грузия ограничила поставку автомобилей из ЕС в Россию и Беларусь
Грузия ограничила поставку автомобилей из ЕС в Россию и Беларусь
Ранее был ограничен экспорт и реэкспорт автомобилей из США 26.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-26T11:28+0400
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Грузия с 26 сентября ввела запрет на экспорт и реэкспорт автомобилей, завезенных из стран Евросоюза, в Россию и Беларусь в соответствии с 11 пакетом санкций, сообщает Служба доходов министерства финансов Грузии. О том, что Грузия с 26 сентября 2023 года вводит ограничения, стало известно в начале августа. Запрет распространяется на машины с транзитными номерами и двигателями более 1,9 л, а также всех гибридных машин и электромобилей.Согласно 11 пакету санкций, запрет на экспорт автомобилей класса "люкс" (дороже 50 тыс. евро) расширили на все новые и подержанные автомобили с объемом двигателя больше 1,9 литра, а также на все электрические и гибридные автомобили. Запрет коснулся также на ввоз ряда запчастей. Грузия ограничила поставку автомобилей из США в Россию&gt;&gt;Грузия в период с 1 января по 30 июня 2023 года реэкспортировала 48 603 автомобиля. При этом во втором квартале 2023 года реэкспорт автомобилей вырос на 23,1% по сравнению с показателями первого квартала и составил 27 384 автомобиля. Более 98% всего реэкспорта автомобилей – легковые автомобили. Всего за полгода Грузия продала за рубеж 47 732 легковых автомобиля. Между тем с 1 августа 2023 года Грузия ограничила экспорт и реэкспорт автомобилей, завезенных из США как в Россию, так и в Беларусь.Грузия и международные санкции Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, новости, грузия, беларусь, россия, антироссийские санкции, санкции
экономика, новости, грузия, беларусь, россия, антироссийские санкции, санкции

Грузия ограничила поставку автомобилей из ЕС в Россию и Беларусь

11:28 26.09.2023 (обновлено: 11:49 26.09.2023)
© photo: Sputnik / StringerРуставский авторынок Autopapa
Руставский авторынок Autopapa - Sputnik Грузия, 1920, 26.09.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Ранее был ограничен экспорт и реэкспорт автомобилей из США
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Грузия с 26 сентября ввела запрет на экспорт и реэкспорт автомобилей, завезенных из стран Евросоюза, в Россию и Беларусь в соответствии с 11 пакетом санкций, сообщает Служба доходов министерства финансов Грузии.
О том, что Грузия с 26 сентября 2023 года вводит ограничения, стало известно в начале августа. Запрет распространяется на машины с транзитными номерами и двигателями более 1,9 л, а также всех гибридных машин и электромобилей.
Согласно 11 пакету санкций, запрет на экспорт автомобилей класса "люкс" (дороже 50 тыс. евро) расширили на все новые и подержанные автомобили с объемом двигателя больше 1,9 литра, а также на все электрические и гибридные автомобили. Запрет коснулся также на ввоз ряда запчастей.
Грузия ограничила поставку автомобилей из США в Россию>>
Грузия в период с 1 января по 30 июня 2023 года реэкспортировала 48 603 автомобиля. При этом во втором квартале 2023 года реэкспорт автомобилей вырос на 23,1% по сравнению с показателями первого квартала и составил 27 384 автомобиля.
Более 98% всего реэкспорта автомобилей – легковые автомобили. Всего за полгода Грузия продала за рубеж 47 732 легковых автомобиля.
Между тем с 1 августа 2023 года Грузия ограничила экспорт и реэкспорт автомобилей, завезенных из США как в Россию, так и в Беларусь.

Грузия и международные санкции

Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.
В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.
Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.
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