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Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в августе

Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в августе

По состоянию на 1 сентября текущего года коэффициент ларизации от общего объема кредитов составил 55,07% 26.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-26T09:01+0400

2023-09-26T09:01+0400

2023-09-26T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии, в августе 2023 года повысился по сравнению с предыдущим месяцем на 226,32 миллиона лари, или на 0,47%, и на 1 сентября текущего года составил 48,02 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 409,48 миллиона лари, или 1,57%, а объем кредитов в иностранной валюте – на 183,15 миллиона лари, или на 0,84%.По данным Нацбанка, на конец августа 2023 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 7,68 миллиарда лари, что на 2,32% меньше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 13,37 миллиарда лари, что на 0,79% меньше, чем в предыдущем месяце.Международные резервы Нацбанка Грузии продолжают бить рекорды >>За август 2023 года объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 0,55%, или 139,22 миллиона лари, и на 1 сентября текущего года составил 25,53 миллиарда лари.По состоянию на 1 сентября текущего года коэффициент ларизации от общего объема кредитов составил 55,07%, что на 0,6 процентного пункта меньше, чем на 1 августа 2023 года.На конец августа в Грузии работало 15 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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