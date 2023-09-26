https://sputnik-georgia.ru/20230926/porty-gruzii-ne-prinimayut-sudna-ili-gruzy-pod-sanktsiyami---agentstvo-morskogo-transporta-282703012.html

Порты Грузии не принимают судна или грузы под санкциями – Агентство морского транспорта

Порты Грузии не принимают судна или грузы под санкциями – Агентство морского транспорта

Служба доходов Минфина и Агентство морского транспорта координированно, в постоянном режиме проверяют как суда и грузы, так и судовладельцев 26.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-26T22:50+0400

2023-09-26T22:50+0400

2023-09-26T23:00+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. До сих пор не было случаев захода судна или груза, находящегося под санкциями, в порты Грузии, говорится в информации Агентства морского транспорта Министерства экономики и устойчивого развития. Телекомпания "Пирвели" с ссылкой на оппозиционную партию "Лело для Грузии" утверждает, что в порты Батуми и Поти зашли судна с санкционной российской нефтью. Более того, по их информации, с начала введения международных санкций в отношении России в порты зашли 30 таких танкеров, и об этом уведомлены семь госведомств. Служба доходов Минфина и Агентство морского транспорта Грузии координированно, в постоянном режиме проверяют как суда и грузы, так и судовладельцев на соответствие международным санкциям, и если судно, груз или судовладелец находится в санкционном списке, ему не разрешается заходить в порты Грузии и осуществлять таможенные процедуры. В процессе проверки судна используются правила ЕС, которые предусматривают санкции, условия эксплуатации. Нацбанк Грузии обеспечивает соблюдение международных санкций – глава регулятора >>Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. В то же время Грузия соблюдает международные санкции и при этом оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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