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Порты Грузии не принимают судна или грузы под санкциями – Агентство морского транспорта
Порты Грузии не принимают судна или грузы под санкциями – Агентство морского транспорта
Служба доходов Минфина и Агентство морского транспорта координированно, в постоянном режиме проверяют как суда и грузы, так и судовладельцев 26.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-26T22:50+0400
2023-09-26T23:00+0400
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. До сих пор не было случаев захода судна или груза, находящегося под санкциями, в порты Грузии, говорится в информации Агентства морского транспорта Министерства экономики и устойчивого развития. Телекомпания "Пирвели" с ссылкой на оппозиционную партию "Лело для Грузии" утверждает, что в порты Батуми и Поти зашли судна с санкционной российской нефтью. Более того, по их информации, с начала введения международных санкций в отношении России в порты зашли 30 таких танкеров, и об этом уведомлены семь госведомств. Служба доходов Минфина и Агентство морского транспорта Грузии координированно, в постоянном режиме проверяют как суда и грузы, так и судовладельцев на соответствие международным санкциям, и если судно, груз или судовладелец находится в санкционном списке, ему не разрешается заходить в порты Грузии и осуществлять таможенные процедуры. В процессе проверки судна используются правила ЕС, которые предусматривают санкции, условия эксплуатации. Нацбанк Грузии обеспечивает соблюдение международных санкций – глава регулятора &gt;&gt;Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. В то же время Грузия соблюдает международные санкции и при этом оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, агентство морского транспорта, антироссийские санкции
грузия, новости, политика, агентство морского транспорта, антироссийские санкции

Порты Грузии не принимают судна или грузы под санкциями – Агентство морского транспорта

22:50 26.09.2023 (обновлено: 23:00 26.09.2023)
© photo: Sputnik / StringerПортовые краны в Потийском порту
Портовые краны в Потийском порту - Sputnik Грузия, 1920, 26.09.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Служба доходов Минфина и Агентство морского транспорта координированно, в постоянном режиме проверяют как суда и грузы, так и судовладельцев
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. До сих пор не было случаев захода судна или груза, находящегося под санкциями, в порты Грузии, говорится в информации Агентства морского транспорта Министерства экономики и устойчивого развития.
Телекомпания "Пирвели" с ссылкой на оппозиционную партию "Лело для Грузии" утверждает, что в порты Батуми и Поти зашли судна с санкционной российской нефтью. Более того, по их информации, с начала введения международных санкций в отношении России в порты зашли 30 таких танкеров, и об этом уведомлены семь госведомств.

"Мы хотели бы еще раз отреагировать на ложную информацию, неоднократно распространяемую в СМИ и различными политическими партиями, и подчеркнуть, что до сих пор не было ни одного случая захода подсанкционного судна или груза в порты Грузии", – говорится в сообщении.

Служба доходов Минфина и Агентство морского транспорта Грузии координированно, в постоянном режиме проверяют как суда и грузы, так и судовладельцев на соответствие международным санкциям, и если судно, груз или судовладелец находится в санкционном списке, ему не разрешается заходить в порты Грузии и осуществлять таможенные процедуры.
В процессе проверки судна используются правила ЕС, которые предусматривают санкции, условия эксплуатации.
Нацбанк Грузии обеспечивает соблюдение международных санкций – глава регулятора >>
Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. В то же время Грузия соблюдает международные санкции и при этом оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.
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