https://sputnik-georgia.ru/20230922/natsbank-gruzii-obespechivaet-soblyudenie-mezhdunarodnykh-sanktsiy--glava-regulyatora-282569191.html

Нацбанк Грузии обеспечивает соблюдение международных санкций – глава регулятора

Нацбанк Грузии обеспечивает соблюдение международных санкций – глава регулятора

Национальный банк Грузии внес изменения в правила исполнения санкций и наложил различные процедуры на граждан Грузии, заявила и. о. главы Нацбанка 22.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-22T21:12+0400

2023-09-22T21:12+0400

2023-09-22T22:07+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Изменение Национальным банком Грузии порядка исполнения международных санкций, а также вопрос исполнения финансовых санкций, введенных США, Великобританией и Евросоюзом против России обсудили в ходе встречи и. о. президента регулятора Натия Турнава и посол Германии в Грузии Питер Фишера, говорится в сообщении Нацбанка. Нацбанк Грузии 19 сентября изменил порядок реализации международного санкционного режима в тех случаях, когда речь идет о гражданах Грузии. Санкции будут применяться лишь в тех случаях, когда суд уже вынес обвинительный приговор. Тем самым Нацбанк отменил свое же решение, озвученное днем ранее, о заморозке счетов экс-генпрокурора страны Отара Парцхаладзе из-за попадания в санкционный список США. Она заявила, что Нацбанк разработал и внедрил упомянутую поправку с целью полной реализации прав и свобод граждан Грузии, гарантированных Конституцией Грузии. По ее словам, что касается вопроса исполнения санкций, Нацбанк следует международной практике и готов предоставить подробную информацию по этому поводу всем заинтересованным сторонам. Кроме того, на встрече стороны обсудили будущие перспективы сотрудничества.Глава Нацбанка Грузии рассказала миссии МВФ о причинах своего скандального решения >> "На встрече с послом Германии и его коллегами мы обсудили совместные проекты. Мы уже давно сотрудничаем с Центральным банком Германии, коммерческими банками, различными финансовыми институтами Германии. Мы отметили, что очень благодарны за поддержку и сотрудничество, которые мы получаем от правительства Германии и финансового сектора Германии", – заявила Турнава. Посол Германии остался доволен встречей и пояснениями Турнава вокруг последних событий в Грузии. По его словам, на встрече обсудили институциональные и экономические реформы, которые очень важны. Национальный банк Грузии тесно сотрудничает с различными финансовыми учреждениями Германии. На встрече было отмечено многолетнее и успешное партнерство между Грузией и Германией. Большую помощь Национальному банку оказали специалисты Бундесбанка Германии, и только при их огромной поддержке в 2012 году стало возможным строительство и функционирование кассового центра современных стандартов. Скандал вокруг Нацбанка Нацбанк Грузии 18 сентября ограничил доступ к активам и финансовым операциям бывшему генеральному прокурору Грузии Отару Парцхаладзе из-за санкций, введенных США. В Нацбанке объяснили решение тем, что финансовый сектор Грузии работает в полном соответствии с требованиями, предусмотренными санкционными режимами. В тот же день лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" напомнили Нацбанку о презумпции невиновности и призвали дождаться результатов расследования Службы госбезопасности. На второй день, 19 сентября, и. о. главы Нацбанка Натия Турнава подписала приказ об изменении порядка реализации международного санкционного режима, когда речь идет о гражданах страны. Санкции в отношении физических и юридических лиц будут применяться лишь в том случае, если суд вынесет обвинительный приговор. Не смогли противостоять давлению – Турнава об отставке членов Совета Нацбанка Грузии>>Тем самым Нацбанк отменил свое же решение, озвученное днем ранее, о заморозке счетов Парцхаладзе из-за попадания в санкционный список США. Нацбанк подчеркнул, что финансовые институты Грузии по указанию регулятора полностью соблюдают санкции США, Евросоюза и Великобритании против России, и что страна никогда не была и не станет местом обхода этих санкций. При этом Нацбанк отметил, что каждого гражданина Грузии защищает Конституция страны, и регулятор действует согласно главному закону страны. Финансовый сектор Грузии сильный и устойчивый – глава Нацбанка >>Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение от 19 сентября единолично приняла и. о. главы регулятора Натия Турнава, не согласовав вопрос с членами Совета Нацбанка. По ее словам, это недостойное поведение и Турнава следует подать в отставку. Президент выразила сожаление, что в свое время представила кандидатуру Турнава в Совет Нацбанка на утверждение парламента. Турнава в свою очередь заявила, что решение Нацбанка от 19 сентября полностью соответствует Конституции Грузии и отныне права граждан страны будут лучше защищены даже в условиях влияния международных санкционных режимов. Призыв президента Грузии об отставке Турнава расценила как оказание давления на нее. По ее словам, трое членов Совета Нацбанка подали в отставку именно на фоне давления со стороны оппонентов властей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, экономика, германия, натия турнава, отар парцхаладзе, сша, национальный банк грузии