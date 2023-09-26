https://sputnik-georgia.ru/20230926/prizyvy-k-otkrytiyu-vtorogo-fronta-nanosyat-vred-gruzii---kaladze-282697554.html

Призывы к открытию второго фронта наносят вред Грузии – Каладзе

Призывы к открытию второго фронта наносят вред Грузии – Каладзе

Для действующих властей важно восстановить территориальную целостность Грузии, но лишь мирным путем 26.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-26T18:18+0400

2023-09-26T18:18+0400

2023-09-26T18:27+0400

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каха каладзе

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Заявления и призывы части грузинской оппозиции об открытии второго фронта наносят вред интересам страны, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе журналистам. Один из лидеров оппозиции Губаз Саникидзе накануне выступил за открытие второго фронта. В качестве примера он привел Азербайджан, где, по его словам, президент Алиев открыл второй фронт и "завершил дело".При этом Каладзе не стал оценивать самого автора заявления – Габаза Саникидзе."Я воздержусь от оценок Губаза Саникидзе. Как можно оценить Губаза Саникидзе? Судя по его прошлому и поступкам, комментировать не буду. Что касается второго фронта, то по этому поводу были услышаны прямые призывы, однако то, что происходит в Азербайджане, и принимаемые там решения радикально отличаются от нашей нынешней ситуации и политической ситуации в целом", – сказал Каладзе. По его словам, сегодня в Грузии власть, которая защищает интересы своей страны, поэтому постоянно звучит критика со стороны оппозиции. Как подчеркнул генсек правящей партии, для действующих властей важно восстановить территориальную целостность Грузии, но лишь мирным путем. Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.Прямой призыв к войне - Талаквадзе о заявлении оппозиционера открыть второй фронт в Грузии>>К открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. А 21 сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, азербайджан, украина, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия