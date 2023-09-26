https://sputnik-georgia.ru/20230926/rossiya-snizhaet-poshlinu-na-eksport-pshenitsy-282654041.html

Россия снижает пошлину на экспорт пшеницы

Россия снижает пошлину на экспорт пшеницы

Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям 26.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-26T07:32+0400

2023-09-26T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Россия снизила экспортные пошлины на пшеницу с 27 сентября.В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.Пошлина на экспорт пшеницы из России с 27 сентября по 3 октября включительно снизится до 4527,5 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя – вырастет до 791,2 рубля, на экспорт кукурузы – увеличится до 3201,6 рубля за тоннуПошлина на экспорт пшеницы из России с 20 по 26 сентября включительно составляет 4528,7 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя – 789,5 рубля, на экспорт кукурузы – 2616,4 рубля за тонну, передает РИА Новости.Пошлина на муку не помогла – грузинские фермеры все еще не могут реализовать пшеницу >>Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (до 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком, в том числе и зерна.Согласно статистике, в январе-апреле текущего года из соседней страны завезли пшеницу и меслин общим весом 44,1 тысячи тонн на сумму 13,9 миллиона долларов (на 17,2% больше, чем в январе-апреле 2022 года), а также пшеничную муку весом 57,2 тысячи тонн на сумму 17,2 миллиона долларов (на 6,2% больше, чем за отчетный период 2022 года).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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