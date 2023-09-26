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Вакцина от гриппа будет доступна в Грузии со второй половины октября
Вакцина от гриппа будет доступна в Грузии со второй половины октября
В рамках госпрограммы иммунизации ведомство закупило 200 тысяч доз четырехкомпонентной французской вакцины 26.09.2023, Sputnik Грузия
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грипп атакует грузию
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Вакцина от вируса гриппа будет доступна для граждан Грузии со второй половины октября, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния. В связи с приближением сезона распространения респираторных заболеваний Минздрав Грузии решил закупить 200 тысяч доз вакцины против вируса гриппа. Такое же количество вакцины было закуплено Грузией в прошлом году. Лица, входящие в группу риска, получат вакцину от государства бесплатно. В риск-группу входят в первую очередь беременные, пожилые, дети и лица с хроническими заболеваниями. Сезон гриппа в Грузии завершен: какие вирусы циркулируют в стране? &gt;&gt;Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии разработает соответствующий приказ и опубликует его в ближайшие дни, отметила Габуния. Популяризация вакцинации против гриппа среди населения Грузии началась в 2014-2015 годах. В 2018 году страна приобрела 40 тысяч вакцин, но большое количество препарата не удалось освоить. В последующие годы страна начала закупать по 200 тысяч доз вакцины. В Грузии для более эффективной борьбы с гриппом несколько раз продлевали сроки бесплатной вакцинации. В рамках госпрограммы иммунизации ведомство закупило 200 тысяч доз четырехкомпонентной французской вакцины Sanofi Pasteur. Это одна из тех вакцин, которая рекомендована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В прошлом году частота распространения респираторных инфекций в Грузии была стабильна и соответствовала среднесезонной статистике. Наиболее распространенными респираторными инфекциями были грипп А (в основном подтипы Н1 и Н3), респираторно-синцитиальный вирус, аденовирусы, риновирусы, вирусы парагриппа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, грипп, грипп атакует грузию, министерство здравоохранения грузии
грузия, новости, общество, грипп, грипп атакует грузию, министерство здравоохранения грузии

Вакцина от гриппа будет доступна в Грузии со второй половины октября

23:13 26.09.2023 (обновлено: 23:18 26.09.2023)
© photo: Sputnik / Nikolay Khizhnyak / Перейти в фотобанкВакцинация от гриппа
Вакцинация от гриппа - Sputnik Грузия, 1920, 26.09.2023
© photo: Sputnik / Nikolay Khizhnyak
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В рамках госпрограммы иммунизации ведомство закупило 200 тысяч доз четырехкомпонентной французской вакцины
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Вакцина от вируса гриппа будет доступна для граждан Грузии со второй половины октября, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.
В связи с приближением сезона распространения респираторных заболеваний Минздрав Грузии решил закупить 200 тысяч доз вакцины против вируса гриппа. Такое же количество вакцины было закуплено Грузией в прошлом году.
Лица, входящие в группу риска, получат вакцину от государства бесплатно. В риск-группу входят в первую очередь беременные, пожилые, дети и лица с хроническими заболеваниями.
Сезон гриппа в Грузии завершен: какие вирусы циркулируют в стране? >>
Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии разработает соответствующий приказ и опубликует его в ближайшие дни, отметила Габуния.

"Во второй половине октября вакцина будет распределена по медицинским учреждениям", – заявила Габуния.

Популяризация вакцинации против гриппа среди населения Грузии началась в 2014-2015 годах. В 2018 году страна приобрела 40 тысяч вакцин, но большое количество препарата не удалось освоить. В последующие годы страна начала закупать по 200 тысяч доз вакцины.
В Грузии для более эффективной борьбы с гриппом несколько раз продлевали сроки бесплатной вакцинации. В рамках госпрограммы иммунизации ведомство закупило 200 тысяч доз четырехкомпонентной французской вакцины Sanofi Pasteur. Это одна из тех вакцин, которая рекомендована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
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21 сентября, 09:40
В прошлом году частота распространения респираторных инфекций в Грузии была стабильна и соответствовала среднесезонной статистике. Наиболее распространенными респираторными инфекциями были грипп А (в основном подтипы Н1 и Н3), респираторно-синцитиальный вирус, аденовирусы, риновирусы, вирусы парагриппа.
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