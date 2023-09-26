Жители аварийных домов в Тбилиси получили новые квартиры
14:34 26.09.2023 (обновлено: 15:46 26.09.2023)
© Tbilisi City HallМэр столицы Каха Каладзе передал семьям, живущим в аварийных домах ключи от новых квартир
© Tbilisi City Hall
В ближайшее время квартиры получат еще 107 семей, проживающие в аварийных домах спального района Тбилиси
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Жители аварийных домов в Тбилиси получили новые квартиры в столичном районе Варкетили, мэр Каха Каладзе передал ключи 35 семьям, сообщили в пресс-службе ведомства.
© Tbilisi City HallМэр столицы передал семьям, живущим в аварийных домах ключи от новых квартир
Мэр столицы передал семьям, живущим в аварийных домах ключи от новых квартир
© Tbilisi City Hall
Мэр Тбилиси Каха Каладзе в начале 2022 года анонсировал программу по замене старых аварийных зданий, на что из бюджета было выделено 20 миллионов лари. По последним данным мэрии, в столице 10 тысяч аварийных домов. Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан.
"Я рад, что я как мэр Тбилиси и человек, живущий в этом городе, сегодня являюсь частью этого радостного и важного события. События, которое является гарантом мира, безопасности и стабильности для конкретных семей", – заявил Каладзе.
Жители аварийных домов получили квартиры в "белом каркасе", поэтому из бюджета мэрии им также выделили средства на ремонт.
© Tbilisi City HallМэр столицы передал семьям, живущим в аварийных домах ключи от новых квартир
Мэр столицы передал семьям, живущим в аварийных домах ключи от новых квартир
© Tbilisi City Hall
По словам мэра, в Тбилиси осуществляется много инфраструктурных проектов по разным направления, но самое главное, чтобы ни одна семья в столице не жила в страхе и напряжении в аварийных домах.
"Мы в 2017 году обещали населению, что начнем данный проект, и я очень рад, что у нас есть существенные результаты в этом направлении. Понятно, что мы не сможем заменить все здания за короткое время, но главное, что существует программа, которая даст нам возможность поэтапно осуществлять эти проекты", – отметил Каладзе.
Мэрия Тбилиси в 2019 году объявила выражение интересов на земельный участок в третьем массиве Варкетили, в результате победила строительная компания "Варкетили Девеломпент".
В рамках соглашения, подписанного с мэрией Тбилиси, компания обязалась передать муниципалитету 7 545 квадратных метров квартир с белой отделкой. По состоянию на декабрь прошлого года, столичные власти получили от компании в общей сложности 142 единицы квартир в двух жилых зданиях. Оставшиеся 107 квартир также будут переданы семьям, проживающим в аварийных зданиях в районе Варкетили.