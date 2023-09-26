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Жители аварийных домов в Тбилиси получили новые квартиры
Жители аварийных домов в Тбилиси получили новые квартиры
В ближайшее время квартиры получат еще 107 семей, проживающие в аварийных домах спального района Тбилиси 26.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-26T14:34+0400
2023-09-26T15:46+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Жители аварийных домов в Тбилиси получили новые квартиры в столичном районе Варкетили, мэр Каха Каладзе передал ключи 35 семьям, сообщили в пресс-службе ведомства. Мэр Тбилиси Каха Каладзе в начале 2022 года анонсировал программу по замене старых аварийных зданий, на что из бюджета было выделено 20 миллионов лари. По последним данным мэрии, в столице 10 тысяч аварийных домов. Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан.Жители аварийных домов получили квартиры в "белом каркасе", поэтому из бюджета мэрии им также выделили средства на ремонт. По словам мэра, в Тбилиси осуществляется много инфраструктурных проектов по разным направления, но самое главное, чтобы ни одна семья в столице не жила в страхе и напряжении в аварийных домах. Мэрия Тбилиси в 2019 году объявила выражение интересов на земельный участок в третьем массиве Варкетили, в результате победила строительная компания "Варкетили Девеломпент".Мэрия Тбилиси поэтапно заменит все аварийные дома в столице – Каладзе&gt;&gt;В рамках соглашения, подписанного с мэрией Тбилиси, компания обязалась передать муниципалитету 7 545 квадратных метров квартир с белой отделкой. По состоянию на декабрь прошлого года, столичные власти получили от компании в общей сложности 142 единицы квартир в двух жилых зданиях. Оставшиеся 107 квартир также будут переданы семьям, проживающим в аварийных зданиях в районе Варкетили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе

Жители аварийных домов в Тбилиси получили новые квартиры

14:34 26.09.2023 (обновлено: 15:46 26.09.2023)
© Tbilisi City HallМэр столицы Каха Каладзе передал семьям, живущим в аварийных домах ключи от новых квартир
Мэр столицы Каха Каладзе передал семьям, живущим в аварийных домах ключи от новых квартир - Sputnik Грузия, 1920, 26.09.2023
© Tbilisi City Hall
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В ближайшее время квартиры получат еще 107 семей, проживающие в аварийных домах спального района Тбилиси
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Жители аварийных домов в Тбилиси получили новые квартиры в столичном районе Варкетили, мэр Каха Каладзе передал ключи 35 семьям, сообщили в пресс-службе ведомства.
© Tbilisi City HallМэр столицы передал семьям, живущим в аварийных домах ключи от новых квартир
Мэр столицы передал семьям, живущим в аварийных домах ключи от новых квартир - Sputnik Грузия, 1920, 26.09.2023
Мэр столицы передал семьям, живущим в аварийных домах ключи от новых квартир
© Tbilisi City Hall
Мэр Тбилиси Каха Каладзе в начале 2022 года анонсировал программу по замене старых аварийных зданий, на что из бюджета было выделено 20 миллионов лари. По последним данным мэрии, в столице 10 тысяч аварийных домов. Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан.

"Я рад, что я как мэр Тбилиси и человек, живущий в этом городе, сегодня являюсь частью этого радостного и важного события. События, которое является гарантом мира, безопасности и стабильности для конкретных семей", – заявил Каладзе.

Жители аварийных домов получили квартиры в "белом каркасе", поэтому из бюджета мэрии им также выделили средства на ремонт.
© Tbilisi City HallМэр столицы передал семьям, живущим в аварийных домах ключи от новых квартир
Мэр столицы передал семьям, живущим в аварийных домах ключи от новых квартир - Sputnik Грузия, 1920, 26.09.2023
Мэр столицы передал семьям, живущим в аварийных домах ключи от новых квартир
© Tbilisi City Hall
По словам мэра, в Тбилиси осуществляется много инфраструктурных проектов по разным направления, но самое главное, чтобы ни одна семья в столице не жила в страхе и напряжении в аварийных домах.

"Мы в 2017 году обещали населению, что начнем данный проект, и я очень рад, что у нас есть существенные результаты в этом направлении. Понятно, что мы не сможем заменить все здания за короткое время, но главное, что существует программа, которая даст нам возможность поэтапно осуществлять эти проекты", – отметил Каладзе.

Мэрия Тбилиси в 2019 году объявила выражение интересов на земельный участок в третьем массиве Варкетили, в результате победила строительная компания "Варкетили Девеломпент".
Мэрия Тбилиси поэтапно заменит все аварийные дома в столице – Каладзе>>
В рамках соглашения, подписанного с мэрией Тбилиси, компания обязалась передать муниципалитету 7 545 квадратных метров квартир с белой отделкой. По состоянию на декабрь прошлого года, столичные власти получили от компании в общей сложности 142 единицы квартир в двух жилых зданиях. Оставшиеся 107 квартир также будут переданы семьям, проживающим в аварийных зданиях в районе Варкетили.
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