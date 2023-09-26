https://sputnik-georgia.ru/20230926/zhiteli-avariynykh-domov-v-tbilisi-poluchili-novye-kvartiry-282685296.html

Жители аварийных домов в Тбилиси получили новые квартиры

Жители аварийных домов в Тбилиси получили новые квартиры

В ближайшее время квартиры получат еще 107 семей, проживающие в аварийных домах спального района Тбилиси 26.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-26T14:34+0400

2023-09-26T14:34+0400

2023-09-26T15:46+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Жители аварийных домов в Тбилиси получили новые квартиры в столичном районе Варкетили, мэр Каха Каладзе передал ключи 35 семьям, сообщили в пресс-службе ведомства. Мэр Тбилиси Каха Каладзе в начале 2022 года анонсировал программу по замене старых аварийных зданий, на что из бюджета было выделено 20 миллионов лари. По последним данным мэрии, в столице 10 тысяч аварийных домов. Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан.Жители аварийных домов получили квартиры в "белом каркасе", поэтому из бюджета мэрии им также выделили средства на ремонт. По словам мэра, в Тбилиси осуществляется много инфраструктурных проектов по разным направления, но самое главное, чтобы ни одна семья в столице не жила в страхе и напряжении в аварийных домах. Мэрия Тбилиси в 2019 году объявила выражение интересов на земельный участок в третьем массиве Варкетили, в результате победила строительная компания "Варкетили Девеломпент".Мэрия Тбилиси поэтапно заменит все аварийные дома в столице – Каладзе>>В рамках соглашения, подписанного с мэрией Тбилиси, компания обязалась передать муниципалитету 7 545 квадратных метров квартир с белой отделкой. По состоянию на декабрь прошлого года, столичные власти получили от компании в общей сложности 142 единицы квартир в двух жилых зданиях. Оставшиеся 107 квартир также будут переданы семьям, проживающим в аварийных зданиях в районе Варкетили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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