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Что будет с лари? – прогноз экономиста инвесткомпании
Что будет с лари? – прогноз экономиста инвесткомпании
Эксперт перечислил ряд факторов, по которым курс лари сохранит стабильность 27.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-27T17:56+0400
2023-09-27T17:56+0400
2023-09-27T17:59+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Национальная валюта Грузии (лари) сохранит стабильность на существующем уровне до конца года, заявил экономист Международной инвестиционной компании Galt & Taggart Лаша Кавтарадзе в эфире Медиаплатформы BMG. Скандал вокруг Нацбанка из-за ухода трех вице-президентов на фоне отмены заморозки счетов экс-генпрокурора страны Отара Парцхаладзе, попавшего под санкции США, вызвал волнения в грузинской общественности – жители страны опасаются обвала лари и в целом банковской системы страны. Часть оппозиции выразила опасения девальвации, как это было в начале 1990-х годов, когда национальной валютой был купон. Эти негативные настроения привели к краткосрочному обесцениванию нацвалюты на 1,6% на прошлой неделе, но затем лари вновь начал укрепляться. Для стабилизации курса регулятору пришлось продавать доллары на валютных аукционах. По словам Кавтарадзе, курс лари является одним из важных факторов в формировании инфляции. Фундаментальные и ненаблюдаемые факторы, по его словам, влияют на сам курс, то есть это факторы, которые невозможно учесть. Нацбанк Грузии продолжает интервенции на валютном рынке>>Как пояснил экономист, текущие настроения в отношении Нацбанка повлияли на курс, но здесь стоит учитывать уровень фундаментальных факторов, которые есть в стране. Экономист отметил, что резервы Нацбанка увеличены, а их использование для погашения краткосрочных настроений может быть оправдано. Нацбанк провел в понедельник, 25 сентября, третий за последние 10 дней валютный аукцион, на котором продал 7,6 миллиона долларов из выставленных 30 миллионов долларов. На всех трех аукционах в сумме регулятор продал 64,7 миллиона долларов. Официальный курс лари к доллару, установленный Нацбанком на 27 сентября, составил 2,6732 GEL/$1. Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, отар парцхаладзе, сша, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, отар парцхаладзе, сша, национальный банк грузии
Что будет с лари? – прогноз экономиста инвесткомпании
17:56 27.09.2023 (обновлено: 17:59 27.09.2023)
Эксперт перечислил ряд факторов, по которым курс лари сохранит стабильность
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Национальная валюта Грузии (лари) сохранит стабильность на существующем уровне до конца года, заявил экономист Международной инвестиционной компании Galt & Taggart Лаша Кавтарадзе в эфире Медиаплатформы BMG.
Скандал вокруг Нацбанка из-за ухода трех вице-президентов на фоне отмены заморозки счетов экс-генпрокурора страны Отара Парцхаладзе, попавшего под санкции США, вызвал волнения в грузинской общественности – жители страны опасаются обвала лари и в целом банковской системы страны. Часть оппозиции выразила опасения девальвации, как это было в начале 1990-х годов, когда национальной валютой был купон. Эти негативные настроения привели к краткосрочному обесцениванию нацвалюты на 1,6% на прошлой неделе, но затем лари вновь начал укрепляться. Для стабилизации курса регулятору пришлось продавать доллары на валютных аукционах.
"С 20 сентября Нацбанк провел три аукциона. В ходе вчерашней интервенции мы увидели, что освояемость низкая, то есть ликвидность уже высокая. Можно сказать, что в течение года лари сохранит свою стабильность на том уровне, на котором находится сейчас", – заявил Кавтарадзе.
По словам Кавтарадзе, курс лари является одним из важных факторов в формировании инфляции. Фундаментальные и ненаблюдаемые факторы, по его словам, влияют на сам курс, то есть это факторы, которые невозможно учесть.
Как пояснил экономист, текущие настроения в отношении Нацбанка повлияли на курс, но здесь стоит учитывать уровень фундаментальных факторов, которые есть в стране.
"Мы считаем, что фундаментальные факторы настолько сильны, что эти негативные настроения, влияющие на курс лари, могут оказаться краткосрочными", – заявил он.
Экономист отметил, что резервы Нацбанка увеличены, а их использование для погашения краткосрочных настроений может быть оправдано.
"Однако если мы увидим, что этому будет дан перманентный характер, и курс лари сегодня укрепится, на следующий день обесценится и примет такой характер, то тратить резервы будет нецелесообразно", – сказал Кавтарадзе.
Нацбанк провел в понедельник, 25 сентября, третий за последние 10 дней валютный аукцион, на котором продал 7,6 миллиона долларов из выставленных 30 миллионов долларов. На всех трех аукционах в сумме регулятор продал 64,7 миллиона долларов.
Официальный курс лари к доллару, установленный Нацбанком на 27 сентября, составил 2,6732 GEL/$1.
Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.