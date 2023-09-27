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Что будет с лари? – прогноз экономиста инвесткомпании

Что будет с лари? – прогноз экономиста инвесткомпании

Эксперт перечислил ряд факторов, по которым курс лари сохранит стабильность 27.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-27T17:56+0400

2023-09-27T17:56+0400

2023-09-27T17:59+0400

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отар парцхаладзе

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Национальная валюта Грузии (лари) сохранит стабильность на существующем уровне до конца года, заявил экономист Международной инвестиционной компании Galt & Taggart Лаша Кавтарадзе в эфире Медиаплатформы BMG. Скандал вокруг Нацбанка из-за ухода трех вице-президентов на фоне отмены заморозки счетов экс-генпрокурора страны Отара Парцхаладзе, попавшего под санкции США, вызвал волнения в грузинской общественности – жители страны опасаются обвала лари и в целом банковской системы страны. Часть оппозиции выразила опасения девальвации, как это было в начале 1990-х годов, когда национальной валютой был купон. Эти негативные настроения привели к краткосрочному обесцениванию нацвалюты на 1,6% на прошлой неделе, но затем лари вновь начал укрепляться. Для стабилизации курса регулятору пришлось продавать доллары на валютных аукционах. По словам Кавтарадзе, курс лари является одним из важных факторов в формировании инфляции. Фундаментальные и ненаблюдаемые факторы, по его словам, влияют на сам курс, то есть это факторы, которые невозможно учесть. Нацбанк Грузии продолжает интервенции на валютном рынке>>Как пояснил экономист, текущие настроения в отношении Нацбанка повлияли на курс, но здесь стоит учитывать уровень фундаментальных факторов, которые есть в стране. Экономист отметил, что резервы Нацбанка увеличены, а их использование для погашения краткосрочных настроений может быть оправдано. Нацбанк провел в понедельник, 25 сентября, третий за последние 10 дней валютный аукцион, на котором продал 7,6 миллиона долларов из выставленных 30 миллионов долларов. На всех трех аукционах в сумме регулятор продал 64,7 миллиона долларов. Официальный курс лари к доллару, установленный Нацбанком на 27 сентября, составил 2,6732 GEL/$1. Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, отар парцхаладзе, сша, национальный банк грузии