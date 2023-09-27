https://sputnik-georgia.ru/20230927/kaladze-net-alternativy-miru-282722689.html

Каладзе: нет альтернативы миру

Каладзе: нет альтернативы миру

В Грузии 27 сентября – один из самых трагичных дней в истории, заявил Каха Каладзе 27.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Альтернативы миру и развитию для объединения Грузии нет, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе по случаю 30-й годовщиной со дня падения Сухуми. Сухуми перешел под контроль абхазских и северокавказских вооруженных формирований 27 сентября 1993 года, а 30 сентября они установили контроль почти над всей территорией Абхазии. В Грузии 27 сентября отмечается как "День памяти и надежды". Альтернативы миру и перспективе совместной жизни с абхазами нет, подчеркнул мэр. Спикер парламента Грузии рассказал, чего страна добилась за последние 30 лет>>Как отметил Каладзе, падение Сухуми – это одна из тяжелейших дат в истории страны. Грузино-абхазский конфликт разразился после того, как 14 августа 1992 года министр обороны Грузии Тенгиз Китовани дал приказ о вводе Национальной гвардии республики на территорию Абхазской автономии для защиты железнодорожной ветки Псоу-Ингури. Бойцы так называемой "абхазской гвардии" открыли огонь по грузинским военным, началось вооруженное противостояние, переросшее в войну. Война продлилась 13 месяцев и 13 дней. Ее следствием стали несколько сотен тысяч вынужденных переселенцев, несколько десятков тысяч погибших, Тбилиси потерял контроль над территорией Абхазии. Во время вооруженного противостояния с грузинской стороны погибло порядка 15 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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