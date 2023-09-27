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Каладзе: нет альтернативы миру
Каладзе: нет альтернативы миру
В Грузии 27 сентября – один из самых трагичных дней в истории, заявил Каха Каладзе 27.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-27T15:54+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Альтернативы миру и развитию для объединения Грузии нет, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе по случаю 30-й годовщиной со дня падения Сухуми. Сухуми перешел под контроль абхазских и северокавказских вооруженных формирований 27 сентября 1993 года, а 30 сентября они установили контроль почти над всей территорией Абхазии. В Грузии 27 сентября отмечается как "День памяти и надежды". Альтернативы миру и перспективе совместной жизни с абхазами нет, подчеркнул мэр. Спикер парламента Грузии рассказал, чего страна добилась за последние 30 лет>>Как отметил Каладзе, падение Сухуми – это одна из тяжелейших дат в истории страны. Грузино-абхазский конфликт разразился после того, как 14 августа 1992 года министр обороны Грузии Тенгиз Китовани дал приказ о вводе Национальной гвардии республики на территорию Абхазской автономии для защиты железнодорожной ветки Псоу-Ингури. Бойцы так называемой "абхазской гвардии" открыли огонь по грузинским военным, началось вооруженное противостояние, переросшее в войну. Война продлилась 13 месяцев и 13 дней. Ее следствием стали несколько сотен тысяч вынужденных переселенцев, несколько десятков тысяч погибших, Тбилиси потерял контроль над территорией Абхазии. Во время вооруженного противостояния с грузинской стороны погибло порядка 15 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, сухуми, тбилиси, абхазия, каха каладзе
грузия, новости, политика, сухуми, тбилиси, абхазия, каха каладзе
Каладзе: нет альтернативы миру
15:54 27.09.2023 (обновлено: 15:55 27.09.2023)
В Грузии 27 сентября – один из самых трагичных дней в истории, заявил Каха Каладзе
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Альтернативы миру и развитию для объединения Грузии нет, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе по случаю 30-й годовщиной со дня падения Сухуми.
Сухуми перешел под контроль абхазских и северокавказских вооруженных формирований 27 сентября 1993 года, а 30 сентября они установили контроль почти над всей территорией Абхазии. В Грузии 27 сентября отмечается как "День памяти и надежды".
"Я хочу воздать дань уважения пожертвовавшим собой ради территориальной целостности и хочу подчеркнуть, что нет альтернативы миру и развитию, чтобы вновь объединилась наша родина и мы все вместе смогли построить лучшее будущее", – заявил Каладзе.
Альтернативы миру и перспективе совместной жизни с абхазами нет, подчеркнул мэр.
Как отметил Каладзе, падение Сухуми – это одна из тяжелейших дат в истории страны.
"Одна из самых тяжелых и трагичных дат в новейшей истории – день падения Сухуми. Эта дата, конечно, одинаково болезненна для каждого из нас, для каждого грузина. За этим днем последовали прерванные жизни наших мирных жителей, наших бойцов-героев, вынужденных переселенцев, разделенная Грузия", – сказал Каха Каладзе.
Грузино-абхазский конфликт разразился после того, как 14 августа 1992 года министр обороны Грузии Тенгиз Китовани дал приказ о вводе Национальной гвардии республики на территорию Абхазской автономии для защиты железнодорожной ветки Псоу-Ингури. Бойцы так называемой "абхазской гвардии" открыли огонь по грузинским военным, началось вооруженное противостояние, переросшее в войну.
Война продлилась 13 месяцев и 13 дней. Ее следствием стали несколько сотен тысяч вынужденных переселенцев, несколько десятков тысяч погибших, Тбилиси потерял контроль над территорией Абхазии. Во время вооруженного противостояния с грузинской стороны погибло порядка 15 тысяч человек.