https://sputnik-georgia.ru/20230927/spiker-parlamenta-gruzii-rasskazal-chego-strana-dobilas-za-poslednie-30-let-282719767.html

Спикер парламента Грузии рассказал, чего страна добилась за последние 30 лет

Спикер парламента Грузии рассказал, чего страна добилась за последние 30 лет

Грузия продемонстрировала неожиданную для многих стойкость, заявил политик 27.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Грузия за последние 30 лет проявила стойкость, создала основы независимой государственности и демократических институтов, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в связи с 30-й годовщиной падения Сухуми. Сухуми перешел под контроль абхазских и северокавказских вооруженных формирований 27 сентября 1993 года, а 30 сентября они установили контроль почти над всей территорией Абхазии. В Грузии 27 сентября отмечается как "День памяти и надежды". По его словам, за это время удалось уменьшить бедность, существенно приблизиться к НАТО и ЕС, сохранить мир и развитие динамичной экономики. "Все это было достигнуто за последние 30 лет, что может быть невообразимо для многих других стран. Это достижение и прогресс дают нам надежду, что то, что произошло 27 сентября 1993 года, останется самым болезненным событием в истории независимости Грузии и что в будущем нас ждут более важные успехи в достижении национальных целей", – заявил спикер. Премьер Грузии выступил за мирное урегулирование конфликтов>>Грузино-абхазский конфликт разразился после того, как 14 августа 1992 года министр обороны Грузии Тенгиз Китовани дал приказ о вводе Национальной гвардии республики на территорию Абхазской автономии для защиты железнодорожной ветки Псоу-Ингури. Бойцы так называемой "абхазской гвардии" открыли огонь по грузинским военным, началось вооруженное противостояние, переросшее в войну. Война продлилась 13 месяцев и 13 дней. Ее следствием стали несколько сотен тысяч вынужденных переселенцев, несколько десятков тысяч погибших, Тбилиси потерял контроль над территорией Абхазии. Во время вооруженного противостояния с грузинской стороны погибло порядка 15 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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