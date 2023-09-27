https://sputnik-georgia.ru/20230927/meliya-gotovitsya-k-sozdaniyu-svoey-partii-natsdvizhenie-vnov-v-tsentre-vnimaniya-v-gruzii-282725283.html

Мелия готовится к созданию своей партии? "Нацдвижение" вновь в центре внимания в Грузии

Мелия готовится к созданию своей партии? "Нацдвижение" вновь в центре внимания в Грузии

Представители разных оппозиционных партий считают, что Мелия давно пора покинуть основанную Саакашвили партию 27.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-27T17:15+0400

2023-09-27T17:15+0400

2023-09-27T17:24+0400

политика

грузия

новости

ника мелия

леван хабеишвили

михаил саакашвили

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Экс-председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия, конфликтующий с нынешним лидером партии Леваном Хабеишвили, анонсировал встречу со своими сторонниками для обсуждения целесообразности дальнейшего пребывания в этой партии. О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В 2023 году внутрипартийные выборы выиграл Хабеишвили, обвинявший Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили. Мелия же называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили.Экс-лидер "Нацдвижения" отметил, что он и его сторонники соберутся 7 октября и обсудят, оставаться ли в партии или уходить. На сегодняшний день в "Едином национальном движении" два лагеря - сторонников Хабеишвили, который выступает за более активные действия, систематические акции протеста, и сторонников Мелия, который предпочитает умеренную политику. "Если меня спросите, я больше не вижу его (Мелия - ред.) в "Национальном движении", так как проблемы, которые существуют в партии, к сожалению, не дали нам, многим людям возможность продолжить деятельность в этой партии", - сказала депутат, член парламентской политической группы "Еврооптимисты" Хатия Деканоидзе. "Нацдвижение" радикально ослаблено – Кобахидзе>>По ее словам, решение, которое примет Мелия, должно служить усилению "оппозиционного фронта", а не его ослаблению. "Автоматическое объединение не получается. Объединения получаются только вокруг одной общей цели и борьбы", - отметила Деканоидзе.О том, что Мелия не место в "Нацдвижении" заявил депутат парламента от партии "Гирчи" Александр Раквиашвили. "Мелия давно следовало уйти из "Национального движения". Чем быстрее он это сделает, тем лучше", - сказал Раквиашвили. По его словам, после ухода Мелия станет ясно, кто на самом деле является лидером "Нацдвижения" и кто формирует позицию партии. "Прошлые выборы показали, что голоса "Национального движения" - это голоса Миши (Саакашвили - ред.), поэтому не думаю, что за Мелия пойдет много людей", - отметил Раквиашвили. Саакашвили уже многие годы не является гражданином Грузии (он гражданин Украины) и, соответственно, он не может быть членом грузинской партии, и тем более официально возглавлять ее. Тем не менее, все эти годы Саакашвили оставался идейным вдохновителем партии и в населении "Нацдвижение" всегда ассоциировалось именно с ним. Любое решение Мелия - оставаться в "Нацдвижении" или уходить, готов поддержать генсек партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе. "Партия - это инструмент выражения. Где ему (Мелия - ред.) будет комфортнее, там он и должен быть", - сказал Манджгаладзе. По его словам, всех оппозиционеров, вне зависимости от того, представляют они какую-то одну партию или являются представителем некоего фланга в какой-то партии, объединяет одно - борьба с нынешней властью и европейские устремления. "Все, кто будет в этом деле, все - наши стратегические партнеры, в том числе Ника Мелия", - заявил Манджгаладзе. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" считают, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ника мелия, леван хабеишвили, михаил саакашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия