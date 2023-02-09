https://sputnik-georgia.ru/20230209/natsdvizhenie-radikalno-oslableno--kobakhidze-274726023.html
"Нацдвижение" радикально ослаблено – Кобахидзе
"Нацдвижение" радикально ослаблено – Кобахидзе
В правящей партии считают, что ослабление "Единого национального движения" положительно отразится на ситуации в стране 09.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-09T14:41+0400
2023-02-09T14:41+0400
2023-02-09T14:56+0400
политика
грузия
ираклий кобахидзе
михаил саакашвили
леван хабеишвили
единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" ослаблена, и у нее нет ресурса для радикализации ситуации в стране, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Сторонник радикальных действий, депутат парламента Леван Хабеишвили объявил режим чрезвычайного положения в партии 6 февраля - на второй же день после съезда "Нацдвижения" и его утверждения на пост председателя партии. Новый лидер анонсировал ежедневно проводить акции протеста по всей стране, однако в результате эти акции оказались малочисленными. Главное достижение власти и жителей Грузии в том, что радикальная оппозиция ослаблена и не имеет ресурсов для радикализации, отметил политик.По его словам, чем сильнее было "Национальное движение" во власти, тем больше проблем возникало в стране. "В этом случае хорошо, что "Нацдвижение" крайне ослаблено. Соответственно, это положительно отразится на состоянии страны, на состоянии общества, на развитии экономики и на качестве радикализации в стране в целом", - подчеркнул Кобахидзе. "Они действуют в интересах партии войны" - Кобахидзе о бывших чиновниках Грузии>>"Нацдвижение" обвинило власти в политической мести экс-президенту Михаилу Саакашвили и отказалось от работы в парламенте. Решение было объявлено 6 февраля сразу после оглашения решения Тбилисского горсуда об отказе Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Решение коллег покинуть парламент не понравилось бывшему председателю "Нацдвижения", стороннику умеренной политики Нике Мелия, который считает, что временное прекращение парламентской деятельности не будет эффективным. Если же, по его словам, партия покидает законодательный орган, то нужно уйти и начать борьбу за пределами парламента. Против бойкота и отказа от мандата выступила и депутат от "Нацдвижения" Хатия Деканоидзе. Как написала Деканоидзе на своей странице в соцсети, если радикализация процесса пойдет неправильно, то это будет тяжелой проблемой для партии и для Саакашвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, леван хабеишвили, единое нацдвижение
политика, грузия, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, леван хабеишвили, единое нацдвижение
"Нацдвижение" радикально ослаблено – Кобахидзе
14:41 09.02.2023 (обновлено: 14:56 09.02.2023)
В правящей партии считают, что ослабление "Единого национального движения" положительно отразится на ситуации в стране
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" ослаблена, и у нее нет ресурса для радикализации ситуации в стране, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Сторонник радикальных действий, депутат парламента Леван Хабеишвили объявил режим чрезвычайного положения в партии 6 февраля - на второй же день после съезда "Нацдвижения" и его утверждения на пост председателя партии. Новый лидер анонсировал ежедневно проводить акции протеста по всей стране, однако в результате эти акции оказались малочисленными.
"Радикализация полностью зависит от силы радикальной оппозиции. Радикальная оппозиция должна быть сильной для того, чтобы произошла радикализация процессов", - заявил Кобахидзе.
Главное достижение власти и жителей Грузии в том, что радикальная оппозиция ослаблена и не имеет ресурсов для радикализации, отметил политик.
По его словам, чем сильнее было "Национальное движение" во власти, тем больше проблем возникало в стране.
"В этом случае хорошо, что "Нацдвижение" крайне ослаблено. Соответственно, это положительно отразится на состоянии страны, на состоянии общества, на развитии экономики и на качестве радикализации в стране в целом", - подчеркнул Кобахидзе.
"Нацдвижение" обвинило власти в политической мести экс-президенту Михаилу Саакашвили и отказалось от работы в парламенте. Решение было объявлено 6 февраля сразу после оглашения решения Тбилисского горсуда об отказе Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья.
Решение коллег покинуть парламент не понравилось бывшему председателю "Нацдвижения", стороннику умеренной политики Нике Мелия, который считает, что временное прекращение парламентской деятельности не будет эффективным. Если же, по его словам, партия покидает законодательный орган, то нужно уйти и начать борьбу за пределами парламента.
Против бойкота и отказа от мандата выступила и депутат от "Нацдвижения" Хатия Деканоидзе. Как написала Деканоидзе на своей странице в соцсети, если радикализация процесса пойдет неправильно, то это будет тяжелой проблемой для партии и для Саакашвили.