https://sputnik-georgia.ru/20230927/mir-imeet-bolshoe-znachenie-dlya-gruzii--premer-282727837.html

"Мир имеет большое значение для Грузии" – премьер

"Мир имеет большое значение для Грузии" – премьер

Грузия осознает высокую цену конфликта, отметил премьер-министр 27.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-27T18:39+0400

2023-09-27T18:39+0400

2023-09-27T18:39+0400

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Мир имеет большое значение для Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили во время выступления на мероприятии, посвященном 15-летию Миссии наблюдателей ЕС (МНЕС) в Грузии. После августовской войны 2008 года в Грузии МНЕС занимается мониторингом ситуации в стране. Главные задачи миссии – пресечение возможного повторения конфликта, а также возобновление безопасной и нормальной жизни для местного населения, проживающего по обе стороны административных границ с Абхазией и Южной Осетией (Цхинвальский регион). Как отметил Гарибашвили, августовский конфликт 2008 года имел серьезные последствия, однако с 2012 года правительство страны успешно поддерживает мир и стабильность, что приводит к экономическому прогрессу. Премьер Грузии выступил за мирное урегулирование конфликтов>>Премьер также выразил благодарность и полную поддержку Миссии Наблюдателей ЕС в Грузии, подчеркнув, что страна с нетерпением ждем того дня, когда восторжествует мир. МНЕС является невооруженной гражданской миссией наблюдателей, которая оказывает поддержку процессам стабилизации и нормализации ситуации в зоне конфликта, в соответствии с шестипунктым соглашением, подписанным Россией и Грузией в августе 2008 года. Миссия способствует снижению напряженности путем содействия контактам между сторонами и другими мерами по укреплению доверия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, абхазия, цхинвальский регион, ираклий гарибашвили