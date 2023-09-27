https://sputnik-georgia.ru/20230927/vlasti-gruzii-za-mirnoe-razreshenie-konflikta-s-abkhazami---garibashvili-282714452.html

Премьер Грузии выступил за мирное урегулирование конфликтов

Премьер Грузии выступил за мирное урегулирование конфликтов

По его словам, объединение страны остается главной задачей государства 27.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Власти Грузии являются сторонниками мирного урегулирования конфликтов и готовы строить единую страну с абхазскими братьями, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в день падения Сухуми. В Грузии 27 сентября отмечается как "День памяти и надежды". В этот день на всех административных зданиях приспущены государственные флаги. По словам премьера, он верит, что будущее принадлежит единству, миру и процветанию абхазов и грузин. "Сегодня, вспоминая о принесенных жертвах, мы подтверждаем нашу приверженность мирному разрешению конфликта. Наша власть твердо идет по этому пути, потому что мы глубоко верим, что мир – это фундамент, на котором мы должны вместе с абхазскими и осетинскими братьями строить единую, сильную, развитую страну", – заявил Гарибашвили.По его словам, объединение страны остается главной задачей государства."Это трагический день нашей истории" – Гарибашвили о падении Сухуми>> Сухуми перешел под контроль абхазских и северокавказских вооруженных формирований 27 сентября 1993 года, а 30 сентября они установили контроль почти над всей территорией Абхазии. Конфликт разразился после того, как 14 августа 1992 года министр обороны Грузии Тенгиз Китовани дал приказ о вводе Национальной гвардии республики на территорию Абхазской автономии для защиты железнодорожной ветки Псоу-Ингури. Бойцы так называемой "абхазской гвардии" открыли огонь по грузинским военным, началось вооруженное противостояние, переросшее в войну. Война продлилась 13 месяцев и 13 дней. Ее следствием стали несколько сотен тысяч вынужденных переселенцев, несколько десятков тысяч погибших, Тбилиси потерял контроль над территорией Абхазии. Во время вооруженного противостояния с грузинской стороны погибло порядка 15 тысяч человек. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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