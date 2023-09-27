https://sputnik-georgia.ru/20230927/morskoy-sezon-v-adzharii-proshel-uspeshno--glava-regiona--282728314.html

Морской сезон в Аджарии прошел успешно – глава региона

Морской сезон в Аджарии прошел успешно – глава региона

Аджария – основной морской курортный регион Грузии 27.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-27T19:22+0400

2023-09-27T19:22+0400

2023-09-27T19:22+0400

туризм

грузия

новости

аджария

черное море

батуми

торнике рижвадзе

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Морской туристический сезон в Аджарии прошел успешно, региону удалось сохранить растущую динамику по количеству визитеров, заявил председатель правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе. По словам Рижвадзе, по сравнению с рекордным по количеству туристов в Грузии 2019 годом, число визитеров увеличено на 20%. По сравнению с 2022 годом – на 46%. Что касается количества визитов по сравнению с 2019 годом – рост 20,2%, а по сравнению с 2022-м – на 46,3%."Скрытое сокровище" – Euronews посвятил репортаж Аджарии>>Увеличено и количество рейсов в международном аэропорту Батуми. Количество международных полетов по сравнению с 2022 годом увеличено на 12%, а по сравнению с 2019 годом – на 6%, сообщил глава региона.При этом Рижвадзе подчеркнул, что в этом году негативную роль сыграла кампания, которую вели определенные группы насчет качества воды в Черном море. Вопрос безопасности воды в Черном море стал актуальным после разрушения Каховской ГЭС. По распространившейся информации, по этой причине соленость Черного моря значительно сократилась. Специалисты объясняют это попаданием в море большого количества пресной воды. В Аджарии систематически ведут мониторинг качественных показателей морской воды. Национальное агентство окружающей среды проверяет воду раз в десять дней на девяти станциях. С 10 июля количество станций увеличилась. Три станции появились на территории Анаклия-Ганмухури. Во время исследования определяют химические параметры, в том числе 13 тяжелых металлов, углеводороды нефти, концентрация 16 полициклических ароматических углеводородов и другие химико-физических параметры. Взятые образцы воды проверяются на 59 параметров.Туризм в ГрузииС января по июнь 2023 года Грузию посетили около 2,9 миллиона международных путешественников, что на 75,9% больше, чем за первые шесть месяцев 2022 года. При этом показатели восстановлены на 74% по сравнению с январем-июнем 2019 года.Доходы от международного туризма в Грузии в январе-июне 2023 года превысили 1,8 миллиарда долларов, что на 57,9% больше данных за аналогичный период 2022 года и на 23,9% – допандемийного 2019 года.Доходы от туризма превысили данные 2019 года, несмотря на то, что количество международных путешественников пока даже не достигло показателей того рекордного в плане туризма года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, новости, аджария, черное море, батуми, торнике рижвадзе