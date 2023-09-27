https://sputnik-georgia.ru/20230927/natsbank-gruzii-i-mvf-vedut-konsultatsii-o-vydelenii-ocherednogo-transha-282732523.html

Нацбанк Грузии и МВФ ведут консультации о выделении очередного транша

Нацбанк Грузии и МВФ ведут консультации о выделении очередного транша

Грузия уже несколько лет не получаем средств из Международного валютного фонда 27.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-27T21:43+0400

2023-09-27T21:43+0400

2023-09-27T23:08+0400

грузия

экономика

новости

международный валютный фонд

мвф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/0f/249719658_0:0:3633:2043_1920x0_80_0_0_1f70294099aae7575db371759c84df72.jpg

ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии и Международный валютный фонд ведут консультации для того, чтобы прояснить вопрос отложенного ранее второго обзора в рамках Соглашения о резервном финансировании (SBA), заявил председатель финансово-бюджетного комитета парламента Грузии Паата Квижинадзе в эфире "Рустави 2". МВФ в июле 2023 года отложил рассмотрение второго обзора по Грузии в рамках Соглашения о резервном финансировании (SBA), после которого Грузия должна была получить 30 млн СДР (около 40 млн долларов США). Ни Нацбанк Грузии, ни МВФ не указали, что стало причиной принятия такого решения. В Нацбанке пояснили, что сотрудничество с организацией продолжается. По информации Квижинадзе, Грузия несколько лет не брала деньги у МВФ, так как в этом не было необходимости. "Что касается заявления оппозиции о том, что какие-то средства были потеряны, то хочу вам сказать, что мы уже несколько лет не получаем средств из Валютного фонда, они нам не нужны, и именно поэтому, в общем-то, Валютный фонд, когда он раньше финансировал, финансировал пополнение резервов Национального банка", - заявил Квижинадзе. Сотрудничество с МВФ МВФ уже многие годы помогает Грузии в реализации структурных реформ. Первая трехлетняя программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов. Чем чревато для Грузии прекращение программы МВФ? – ответ замминистра>>В 2022 году Грузия и МВФ договорились о новой трехлетней программе для страны. Исполнительный совет МВФ уже утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR). Новая трехлетняя программа поможет сохранить и укрепить макроэкономическую и финансовую стабильность Грузии, а также будет способствовать ее сильному и более инклюзивному росту.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, международный валютный фонд, мвф