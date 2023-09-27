https://sputnik-georgia.ru/20230927/chem-chrevato-dlya-gruzii-prekraschenie-programmy-mvf--otveti-zamministra-282729021.html

Чем чревато для Грузии прекращение программы МВФ? – ответ замминистра

Чем чревато для Грузии прекращение программы МВФ? – ответ замминистра

У Грузии могут возникнуть проблемы, если МВФ не приостановит, а прекратит программу поддержки экономических реформ, заявил замглавы Минфина 27.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-27T20:02+0400

2023-09-27T20:02+0400

2023-09-27T20:12+0400

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Прекращение программы поддержки экономических реформ в Грузии Международного валютного фонда (МВФ) может создать для страны проблемы сотрудничества с другими международными финансовыми институтами, заявил первый замминистра финансов Георгий Какауридзе в парламенте, во время встречи с парламентской политической группой "Еврооптимисты". Международный валютный фонд в июле текущего года отложил второй обзор в рамках Соглашения о резервном финансировании (SBA), после которого Грузия должна была получить 30 млн СДР (около 40 млн долларов США). В Нацбанке Грузии ранее заявили, что сотрудничество с организацией все равно продолжается.Замглавы Минфина пояснил, что в таком случае Грузии придется доказывать каждому финансовому институту свою макроэкономическую стабильность. А когда есть программа МВФ, то доказывать никому ничего не надо, так как в своих отчетах Валютный фонд указывает, что у Грузии хорошая макроэкономическая стабильность.МВФ ознакомили с реформами Национального банка Грузии>> По его словам, на сегодняшний день приостановленная программа МВФ не создает угрозу другим проектам, по которым у Грузии соглашения с другими финансовыми институтами. Какауридзе выразил надежду, что второй обзор МВФ в рамках Соглашения о резервном финансировании (SBA), будет продолжен до конца 2023 года. Какие у МВФ вопросы к регулятору, Какауридзе не уточнил, заявив, что сам финансовый институт должен дать на это ответ. Приостановление программы, по его словам, не связано с решением Нацбанка от 19 сентября 2023 года об изменении порядка реализации международного санкционного режима в тех случаях, когда речь идет о гражданах Грузии. Санкции будут применяться лишь в тех случаях, когда суд уже вынес обвинительный приговор. Тем самым Нацбанк отменил свое же решение, озвученное днем ранее, о заморозке счетов экс-генпрокурора страны Отара Парцхаладзе из-за попадания в санкционный список США. Глава Нацбанка Грузии рассказала миссии МВФ о причинах своего скандального решения>>Кроме того, Какауридзе отметил, что несмотря на приостановление программы, Грузия следует принципам согласованной программы в фискальной части, включая дефицит, долг и все пункты, которые были прописаны. МВФ займется вопросом Cовета Нацбанка Грузии>>Также в конце ноября миссия МВФ, находящаяся в Грузии, сообщит о своем мнении о том, какие изменения следует реализовать в Совете Нацбанка, чтобы его функция еще больше возросла. "Речь идет не только о независимости, а об устройстве Совета Нацбанка, какие функции должен иметь Совет. Техническая миссия работает над этим около полугода", – сказал Какауридзе. Сотрудничество с МВФ МВФ уже многие годы помогает Грузии в реализации структурных реформ. Первая трехлетняя программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов. Когда МВФ выделит Грузии очередной транш>>В 2022 году Грузия и МВФ договорились о новой трехлетней программе для страны. Исполнительный совет МВФ уже утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR). Новая трехлетняя программа поможет сохранить и укрепить макроэкономическую и финансовую стабильность Грузии, а также будет способствовать ее сильному и более инклюзивному росту.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, сша, отар парцхаладзе, мвф, международный валютный фонд