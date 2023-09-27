https://sputnik-georgia.ru/20230927/obem-depozitov-v-bankakh-gruzii-vyros-v-avguste-282707122.html

Объем депозитов в банках Грузии вырос в августе

Объем депозитов в банках Грузии вырос в августе

По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 сентября текущего года составил 50,27% 27.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-27T09:01+0400

2023-09-27T09:01+0400

2023-09-27T09:01+0400

грузия

новости

статистика

экономика

национальный банк грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23406/97/234069725_1:0:1500:843_1920x0_80_0_0_96243591a4757c7f0a15d7a4fce39d6b.jpg

ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе на 1 сентября 2023 года составил 48,06 миллиарда лари, что на 276,96 миллиарда лари, или на 0,58%, больше, чем на начало июля, говорится в материалах Национального банка Грузии.Согласно отчету, в августе по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады выросли на 934,94 миллиона лари, или 5,11%, а вклады до востребования снизились на 657,98 миллиона лари, или 2,23%.По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 сентября текущего года составил 50,27%, что на 0,91 процентного пункта больше по сравнению с ситуацией на 1 августа.Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в августе >>Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в июле составила 8,91%, в том числе 10,52% – по депозитам в национальной валюте, 1,55% – по депозитам в иностранной валюте.На конец июля в Грузии работало 15 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, статистика, экономика, национальный банк грузии