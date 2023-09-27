https://sputnik-georgia.ru/20230927/premer-gruzii-rasskazal-o-perspektivakh-razvitiya-otnosheniy-s-kitaem-282720879.html

Премьер Грузии рассказал о перспективах развития отношений с Китаем

Премьер Грузии рассказал о перспективах развития отношений с Китаем

Грузия и Китай наладили плодотворное сотрудничество, подчеркнул премьер 27.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-27T14:42+0400

2023-09-27T14:42+0400

2023-09-27T15:14+0400

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Стратегическое партнерство между Грузией и Китаем будет и дальше углубляться и принесет взаимную выгоду обоим народам, заявил премьер министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на приеме по случаю 74-й годовщины основания Китайской Народной Республики. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. Для граждан Китая с 12 сентября 2023 года введен безвизовый режим с Грузией. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. По его словам, давняя дружба между Грузией и Китаем проявляется в том, что Китай поддерживает суверенит и территориальную целостность Грузии, а Грузия придерживается принципа "одного Китая". "Эта взаимная солидарность создает прочную основу для устойчивых связей между нашими народами. В качестве доказательства этих связей – мой визит в Китай в этом году. Это важный этап в наших двусторонних отношениях", – заявил Гарибашвили. По словам премьера, во время исторического визита в Китай он провел важные встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Кэцянем для изучения новых направлений сотрудничества. Как отметил глава правительства, Грузия и Китай наладили плодотворное сотрудничество, которое проявляется в различных сферах, представляющих взаимный интерес, от инфраструктуры и торговли до образования и туризма. Регионы Грузии и Китая подписали меморандум о сотрудничестве>>"Важно, что Грузия исторически выступает естественным мостом между Европой и Азией и является неотъемлемой частью древнего Шелкового пути. Сегодня наше стратегическое расположение позволяет нам внести свой вклад в возрождение Шелкового пути через "Срединный коридор" (через Каспийское море), предусмотренный под эгидой инициативы "Один пояс, один путь", – заявил премьер. По его словам, делаются значительные инвестиции в инфраструктуру, чтобы гарантировать возможность создания достаточных мощностей в ближайшие годы. По словам премьер-министра, решающую роль в обеспечении увеличения торговли между двумя странами сыграло соглашение о свободной торговле между Грузией и Китаем. Как ранее заявил посол Китая в Грузии Чжоу Цзянь, Китай заинтересован во всех инфраструктурных проектах в Грузии и может подключиться, в том числе, к проекту строительства первого глубоководного порта в Анаклия. В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле между странами. С января 2018 года оно вступило в силу. Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов. В 2022 году Грузию посетили около 7,4 тысячи граждан Китая, на 69,1% больше, чем в 2020 году, на 112,8% больше, чем в 2021 году, и на 84,6% меньше, чем в 2019 году. В 2020 году число их визитов в Грузию составило около 4,4 тысячи, в 2021 году – 3,5 тысячи. До пандемии в 2019 году число туристов из Китая составило более 48 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, китай, европа, азия, ираклий гарибашвили, си цзиньпин