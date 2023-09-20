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Регионы Грузии и Китая подписали меморандум о сотрудничестве

Регионы Грузии и Китая подписали меморандум о сотрудничестве

Стороны будут совместно реализовывать программы обмена в области экономики, торговли, образования, культуры, туризма и других важных сфера 20.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-20T07:32+0400

2023-09-20T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Меморандум о сотрудничестве подписали губернатор Имерети Звиад Шаламберидзе и глава провинции Гуйчжоу Ли Бинцзюнь в ходе визита грузинской делегации в Китай, сообщает пресс-служба губернатора Имерети. Губернатор Имерети Звиад Шаламберидзе прибыл в Китай в составе официальной делегации. Меморандум предусматривает развитие и укрепление отношений между двумя регионами в разных направлениях. Кроме того, стороны будут совместно реализовывать программы обмена в области экономики, торговли, образования, культуры, туризма и других важных сфер. После церемонии подписания губернатор посетил XII выставку алкогольной продукции, которая является одной из крупнейших и постоянно развивающихся в Китае. На выставке были представлены вина из Имерети, которые получили высокую оценку. Историческое решение – премьер Грузии о стратегическом партнерстве с Китаем >>Также губернатор посетил местную строительную компанию, которая строит автомагистраль в Грузии. Грузинская делегация также побывала в Гуйянском медицинском университете, где обсудили перспективы будущего взаимного сотрудничества с китайскими университетами. В июле 2023 года Гарибашвили находился с рабочим визитом в Китае. В ходе визита было принято решение поднять уровень сотрудничества между странами до стратегического партнерства. С 11 сентября Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Чем удивит Китай жителей Грузии – в Тбилиси пройдет выставка китайской продукции >>Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле между странами. С января 2018 года оно вступило в силу. Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов. В 2022 году Грузию посетили около 7,4 тысячи граждан Китая, на 69,1% больше, чем в 2020 году, на 112,8% больше, чем в 2021 году, и на 84,6% меньше, чем в 2019 году. В 2020 году число их визитов в Грузию составило около 4,4 тысячи, в 2021 году – 3,5 тысячи. До пандемии в 2019 году число туристов из Китая составило более 48 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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