https://sputnik-georgia.ru/20230927/prezident-gruzii-stala-dopolnitelnym-istochnikom-polyarizatsii---gruzinskaya-mechta-282717831.html

Президент Грузии стала дополнительным источником поляризации – "Грузинская мечта"

Президент Грузии стала дополнительным источником поляризации – "Грузинская мечта"

Президент Грузии продолжает нарушать Конституцию и наносить вред интересам страны, уверена депутат 27.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-27T12:31+0400

2023-09-27T12:31+0400

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Институт президента Грузии вместо того, чтобы объединять народ, стал дополнительным источником поляризации в стране, заявила глава парламентского комитета по европейской интеграции Мака Бочоришвили. Деполяризация – это первая из 12 рекомендаций Евросоюза. Согласно промежуточному отчету Еврокомиссии, этот пункт Грузия выполнила частично.По словам депутата, президент Грузии продолжает нарушать Конституцию, и ее непоследовательные действия наносят вред интересам страны. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" запустила процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречу с лидерами стран ЕС без одобрения правительства.Позиция оппозицииИного мнения придерживаются в парламентской оппозиции. По мнению члена политической группы "Гирчи" Германа Сабо, несмотря на процедуру импичмента, Зурабишвили является желанным гостем в Европе. По данным администрации президента, Саломе Зурабишвили продолжает встречаться с европейскими лидерами. Так, в понедельник, 25 сентября, президент Грузии встретилась с главой Эстонии Аларом Карисом в Таллинне, 26 сентября – с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсем в Риге, а 27 сентября намечена встреча с президентом Литвы Гатанасом Науседа в Вильнюсе. Процедура импичмента Правящая партия 12 сентября внесла в Конституционный суд конституционное представление вместе с письменным требованием 80 депутатов от большинства для запуска процедуры импичмента президенту. Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте". Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата. А нам все равно: Зурабишвили продолжает встречи с мировыми лидерами, несмотря на импичмент>>Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. В свою очередь Зурабишвили сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий. Рассмотрение конституционного иска против президента Грузии Саломе Зурабишвили по существу начнется 3 октября, сообщает Конституционный суд.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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