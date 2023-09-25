https://sputnik-georgia.ru/20230925/a-nam-vse-ravno-zurabishvili-prodolzhaet-vstrechi-s-mirovymi-liderami-nesmotrya-na-impichment-282619901.html
А нам все равно: Зурабишвили продолжает встречи с мировыми лидерами, несмотря на импичмент
А нам все равно: Зурабишвили продолжает встречи с мировыми лидерами, несмотря на импичмент
Зурабишвили продолжает свое европейское турне, несмотря на запрет правительства 25.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-25T14:31+0400
2023-09-25T14:31+0400
2023-09-25T15:13+0400
политика
грузия
новости
эстония
литва
латвия
саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
грузинская мечта - демократическая грузия
еврокомиссия
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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, несмотря на начатую против нее процедуру импичмента из-за ее несогласованных поездок в Европу, встретится с лидерами Эстонии, Литвы и Латвии, сообщает пресс-служба администрации главы государства. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" запустила процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне без одобрения правительства. Цель турне – встречи в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата в ЕС.Правящая партия 12 сентября уже внесла в Конституционный суд конституционное представление вместе с письменным требованием 80 депутатов от большинства для запуска процедуры импичмента президенту. Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте". Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 83 мандата. Процесс импичмента президента Грузии – на что надеется правящая партия>>Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. В свою очередь, Зурабишвили сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий. Рассмотрение конституционного иска против президента Грузии Саломе Зурабишвили по существу начнется 3 октября, сообщает Конституционный суд. Грузия в ожидании статуса кандидата Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Импичмент президенту Грузии: Конституционный суд рассмотрит иск по существу 3 октября>>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, эстония, литва, латвия, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия
А нам все равно: Зурабишвили продолжает встречи с мировыми лидерами, несмотря на импичмент
14:31 25.09.2023 (обновлено: 15:13 25.09.2023)
Зурабишвили продолжает свое европейское турне, несмотря на запрет правительства
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, несмотря на начатую против нее процедуру импичмента из-за ее несогласованных поездок в Европу, встретится с лидерами Эстонии, Литвы и Латвии, сообщает пресс-служба администрации главы государства.
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" запустила процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне без одобрения правительства. Цель турне – встречи в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата в ЕС.
"Сегодня президент Грузии встретится с президентом Эстонии Аларом Карисом в Таллинне, 26 сентября – с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсем в Риге, а 27 сентября – с президентом Литвы Гатанасом Науседа в Вильнюсе", – говорится в заявлении администрации.
Правящая партия 12 сентября уже внесла в Конституционный суд конституционное представление вместе с письменным требованием 80 депутатов от большинства для запуска процедуры импичмента президенту.
Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте".
Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 83 мандата.
Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства.
В свою очередь, Зурабишвили сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры.
В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий.
Рассмотрение конституционного иска против президента Грузии Саломе Зурабишвили по существу начнется 3 октября, сообщает Конституционный суд.
Грузия в ожидании статуса кандидата
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.
Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии.
Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете.
Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.