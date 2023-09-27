https://sputnik-georgia.ru/20230927/rozhdaemost--v-gruzii-trevozhnye-tendentsii-2022-goda-282723681.html

Рождаемость в Грузии: тревожные тенденции 2022 года

Рождаемость в Грузии: тревожные тенденции 2022 года

Наибольшее количество детей родились в Тбилиси 27.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Рождаемость в Грузии в 2022 году сократилась на 7,9% по сравнению с предыдущим годом и составила 42 319 детей, говорится в данных на сайте Национальной службы статистики (Сакстат) Грузии. Из 42 319 новорожденных: 21 897 – мальчики и 20 422 – девочки. В первую тройку регионов Грузии по числу новорожденных входят: Тбилиси – 14 202, Аджария – 5 267 и Имерети – 5 215, сказано на сайте. В последние годы общий коэффициент рождаемости (исчисляется в промилле на 1 000 человек населения) характеризуется тенденцией к снижению, и в 2022 году показатель снизился до 11,4 промилле. По суммарному коэффициенту рождаемости в среднем на одну женщину детородного возраста в Грузии приходится – 1,8. Риск демографического кризиса в Грузии – каковы выходы из ситуации?>>В 2022 году в незарегистрированных браках родилось 16 512 детей – это 39% от общего числа родившихся. При этом свидетельства о рождении для детей, рожденных в незарегистрированных браках, бывает двух видов – когда заявление подает только мать или оба родителя. Доля зарегистрированных только матерью от общего количества – 12,1%.Между тем, в Грузии с 2016 года наблюдается снижение количества мертворожденных детей и их общий коэффициент. Так, в 2022 году было зарегистрировано 377 мертворожденных, в том числе 208 мальчиков и 169 девочек. Для сравнения в 2019 году – 457, в 2020 – 410, 2021 – 403.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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