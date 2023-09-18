https://sputnik-georgia.ru/20230918/risk-demograficheskogo-krizisa-v-gruzii--kakovy-vykhody-iz-situatsii-282396438.html

Риск демографического кризиса в Грузии – каковы выходы из ситуации?

Риск демографического кризиса в Грузии – каковы выходы из ситуации?

В стране должны быть созданы специальные программы поощрения для эмигрантов, возвращающихся на родину, считает эксперт 18.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-18T22:34+0400

2023-09-18T22:34+0400

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Грузии может грозить демографический кризис, который обусловлен социальными и экономическими проблемами внутри страны, именно они ставят под удар будущее нации, считает эксперт по миграции ЕC и постсоветского пространства, замдиректора по международным связям Центра постсоветских стран Анна Хотивришвили. Хотивришвили выступила в ходе видеомоста Тбилиси-Москва на тему "Грозит ли Грузии демографический кризис?", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Эксперт выделила три основные причины миграции граждан Грузии за рубеж. "В первую очередь, в последнее время в Грузии сложилось непростое социальное положение. Всем известно, что люди пытаются найти лучший способ, чтобы содержать себя и свою семью в лучших бытовых условиях", – заявила Хотивришвили. Вторая причина, по версии эксперта, – это долги и кредиты в банках, которые очень сложно оплачивать, зарабатывая деньги в Грузии. Смертность превышает рождаемость в Грузии – новая статистика >>Третья причина, как считает Хотивришвили, – это образование. Многие молодые люди уезжают за границу, чтобы получить качественное образование, позже там обосновываются, находят работу, легальные способы пребывания и больше не возвращаются на родину. По словам эксперта, одной из болезненных тем для Грузии является так называемая "утечка умов", то есть отъезд высококвалифицированных специалистов за рубеж. По словам Хотивришвили, в стране должны быть созданы специальные программы поощрения для эмигрантов, возвращающихся на родину. После возобновления авиасообщения между Тбилиси и Москвой, а также упразднения визового режима многие граждане Грузии, особенно из регионов, ищут возможности отъезда на заработки в Россию, сказала эксперт. "У меня есть информация, что многие грузины, особенно из регионов, уже пытаются найти себе работу в России. Естественно, через тех грузин, которые в России уже обосновались. Такие люди пытаются найти работу в сфере обслуживания", – заявила Хотивришвили. Правительство Грузии начинает работу над проблемами демографии>>В прошлом году зафиксирован 10-летний максимум эмиграции из Грузии. Из страны уехали более 100 тысяч человек. Среди уехавших в прошлом году 62 процента – мужчины, 38 процентов – женщины. Согласно последнему социологическому исследованию от 3 мая 2023 года, каждый шестой гражданин Грузии задумывается об эмиграции. Эксперт также отметила, что уровень рождаемости в стране также обусловлен социальными условиями – граждане отказываются брать на себя ответственность и заводить семьи в условиях нестабильного социального положения. Эксперт привела в пример программу материнского капитала в России – субсидии, которые государство выделяет матери при рождении ребенка. "Понятное дело, что это полностью не сможет компенсировать ту ответственность, которая лежит на плечах у молодой семьи. Но это определенный старт, с поддержкой которого ты уже можешь пойти на это – рискнуть и взять на себя ответственность создать семью", – заявила Хотивришвили. По прогнозам демографов, Грузию ждет еще больший спад рождаемости, так как в 1990-2000 годы в стране родилось вдвое меньше девочек, чем в 1980-1990 годы. Согласно данным Национальной службы статистики, численность населения Грузии, по данным на 1 января 2023 года, составила 3 миллиона 736,4 тысячи человек, что на 1,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2022 году зафиксированы отрицательный естественный прирост населения (-6 799) и отрицательное миграционное сальдо (54 509). Согласно данным "Сакстата", отрицательный прирост населения фиксируется в Грузии второй год подряд.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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