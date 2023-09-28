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Лавров напомнил руководству Армении о незавидной участи полагавшихся на США

Лавров напомнил руководству Армении о незавидной участи полагавшихся на США

Ряд ведущих армянских политиков обратили взоры на Запад, уверен дипломат 28.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-28T11:45+0400

2023-09-28T11:45+0400

2023-09-28T11:56+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал армянскому руководству помнить о незавидной судьбе стран, полагавшихся на США.Комментируя вопрос о том, может ли Армения потерять Россию, глава МИД обратил внимание, что ряд ведущих армянских политиков заинтересованы в развитии подобного сценария и устремили взоры на Запад.Он добавил, что судьба подобных "весьма и весьма незавидна".Лавров обратил внимание, что подобная мысль проскальзывала в недавнем выступлении армянского премьер-министра Никола Пашиняна, заявившего "о необходимости компенсировать несостоявшиеся союзы, на которые Армения рассчитывала в плане обеспечения своей безопасности, и расширить круг партнеров, которые эту безопасность будут обеспечивать".При этом Лавров подчеркнул, что в любом случае российские интересы на Южном Кавказе исторически, географически и геополитически игнорировать невозможно.Прямой призыв к войне - Талаквадзе о заявлении оппозиционера открыть второй фронт в Грузии>>Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет.Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.А 21 сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, политика, россия, армения, сша, ереван, сергей лавров, никол пашинян