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Лавров напомнил руководству Армении о незавидной участи полагавшихся на США
Лавров напомнил руководству Армении о незавидной участи полагавшихся на США
Ряд ведущих армянских политиков обратили взоры на Запад, уверен дипломат 28.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-28T11:45+0400
2023-09-28T11:45+0400
2023-09-28T11:56+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал армянскому руководству помнить о незавидной судьбе стран, полагавшихся на США.Комментируя вопрос о том, может ли Армения потерять Россию, глава МИД обратил внимание, что ряд ведущих армянских политиков заинтересованы в развитии подобного сценария и устремили взоры на Запад.Он добавил, что судьба подобных "весьма и весьма незавидна".Лавров обратил внимание, что подобная мысль проскальзывала в недавнем выступлении армянского премьер-министра Никола Пашиняна, заявившего "о необходимости компенсировать несостоявшиеся союзы, на которые Армения рассчитывала в плане обеспечения своей безопасности, и расширить круг партнеров, которые эту безопасность будут обеспечивать".При этом Лавров подчеркнул, что в любом случае российские интересы на Южном Кавказе исторически, географически и геополитически игнорировать невозможно.Прямой призыв к войне - Талаквадзе о заявлении оппозиционера открыть второй фронт в Грузии>>Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет.Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.А 21 сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, политика, россия, армения, сша, ереван, сергей лавров, никол пашинян
в мире, политика, россия, армения, сша, ереван, сергей лавров, никол пашинян
Лавров напомнил руководству Армении о незавидной участи полагавшихся на США
11:45 28.09.2023 (обновлено: 11:56 28.09.2023)
Ряд ведущих армянских политиков обратили взоры на Запад, уверен дипломат
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал армянскому руководству помнить о незавидной судьбе стран, полагавшихся на США.
Комментируя вопрос о том, может ли Армения потерять Россию, глава МИД обратил внимание, что ряд ведущих армянских политиков заинтересованы в развитии подобного сценария и устремили взоры на Запад.
"Если они полагаются на Соединенные Штаты, как прямо вытекает из высказываний многих представителей армянского руководства, то, наверное, им хорошо бы посмотреть новейшую историю, как Соединенные Штаты обходились с теми, кого они стремились взять под свое крыло, продвигая свои геополитические интересы в далеких от американских берегов районах мира", – заявил Лавров в интервью ТАСС.
Он добавил, что судьба подобных "весьма и весьма незавидна".
Лавров обратил внимание, что подобная мысль проскальзывала в недавнем выступлении армянского премьер-министра Никола Пашиняна, заявившего "о необходимости компенсировать несостоявшиеся союзы, на которые Армения рассчитывала в плане обеспечения своей безопасности, и расширить круг партнеров, которые эту безопасность будут обеспечивать".
При этом Лавров подчеркнул, что в любом случае российские интересы на Южном Кавказе исторически, географически и геополитически игнорировать невозможно.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет.
Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
А 21 сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.