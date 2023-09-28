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В Нагорном Карабахе заявили о прекращении существования непризнанной республики

В Нагорном Карабахе заявили о прекращении существования непризнанной республики

Населению Нагорного Карабаха предлагается ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном 28.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-28T11:05+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Президент непризнанного Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о роспуске всех госучреждений до 1 января 2024 года, передает РИА Новости.Как отмечается в сообщении, указ принят в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией, исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Нагорного Карабаха.Также он исходит из договоренности, достигнутой при посредничестве командования российского миротворческого контингента с представителями Азербайджана о том, что обеспечивается свободный, добровольный и беспрепятственный проезд жителей Нагорного Карабаха, включая военнослужащих, сложивших оружие, со своим имуществом на их транспортных средствах по Лачинскому коридору.Населению Нагорного Карабаха, в том числе находящемуся за пределами республики, после вступления данного указа в силу предлагается ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном, для принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе.Прямой призыв к войне - Талаквадзе о заявлении оппозиционера открыть второй фронт в Грузии>>Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет.Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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