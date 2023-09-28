https://sputnik-georgia.ru/20230928/doroga-v-vysokogornyy-shatili-vremenno-zakryta-dlya-transporta-282769322.html

Дорога в высокогорный Шатили временно закрыта для транспорта

Дорога в высокогорный Шатили временно закрыта для транспорта

Запрет на движение транспорта вызван обрушением скальной массы у села Гудани на проезжую часть 28.09.2023, Sputnik Грузия

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департамент автомобильных дорог

камнепад

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Департамент автомобильных дорог Грузии предупреждает автомобилистов о временном запрете на движение всех видов транспорта на 59 км автомагистрали внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили на северо-востоке Грузии, сообщает пресс-служба ведомства. По информации ведомства, запрет на движение транспорта вызван обрушением скальной массы у села Гудани на проезжую часть. Департамент автомобильных дорог будет сообщать о ходе очистительных работ на участке. Какова ситуация у монастыря Шиомгвиме после камнепада – последние данные >>Шатили – одно из самых высокогорных сел в Грузии, прославившееся благодаря своим средневековым башням, сохранившихся практически в первозданном виде. Шатили претендует на статус памятника культурного наследия ЮНЕСКО. По данным переписи населения 2014 года, в общине Шатили проживает всего 48 человек, а в самом Шатили – 22 жителя.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, происшествия, шатили, департамент автомобильных дорог, камнепад