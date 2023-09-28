https://sputnik-georgia.ru/20230928/doroga-v-vysokogornyy-shatili-vremenno-zakryta-dlya-transporta-282769322.html
Дорога в высокогорный Шатили временно закрыта для транспорта
Дорога в высокогорный Шатили временно закрыта для транспорта
Запрет на движение транспорта вызван обрушением скальной массы у села Гудани на проезжую часть 28.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-28T20:44+0400
2023-09-28T20:44+0400
2023-09-28T22:08+0400
грузия
новости
общество
происшествия
шатили
департамент автомобильных дорог
камнепад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23664/38/236643825_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_efece50f908ed25d143831d67ddb27f8.jpg
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Департамент автомобильных дорог Грузии предупреждает автомобилистов о временном запрете на движение всех видов транспорта на 59 км автомагистрали внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили на северо-востоке Грузии, сообщает пресс-служба ведомства. По информации ведомства, запрет на движение транспорта вызван обрушением скальной массы у села Гудани на проезжую часть. Департамент автомобильных дорог будет сообщать о ходе очистительных работ на участке. Какова ситуация у монастыря Шиомгвиме после камнепада – последние данные >>Шатили – одно из самых высокогорных сел в Грузии, прославившееся благодаря своим средневековым башням, сохранившихся практически в первозданном виде. Шатили претендует на статус памятника культурного наследия ЮНЕСКО. По данным переписи населения 2014 года, в общине Шатили проживает всего 48 человек, а в самом Шатили – 22 жителя.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
шатили
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23664/38/236643825_241:0:1898:1243_1920x0_80_0_0_4df10d67b6b32c956fcf5b9ec46a6dcb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, происшествия, шатили, департамент автомобильных дорог, камнепад
грузия, новости, общество, происшествия, шатили, департамент автомобильных дорог, камнепад
Дорога в высокогорный Шатили временно закрыта для транспорта
20:44 28.09.2023 (обновлено: 22:08 28.09.2023)
Запрет на движение транспорта вызван обрушением скальной массы у села Гудани на проезжую часть
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Департамент автомобильных дорог Грузии предупреждает автомобилистов о временном запрете на движение всех видов транспорта на 59 км автомагистрали внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили на северо-востоке Грузии, сообщает пресс-служба ведомства.
По информации ведомства, запрет на движение транспорта вызван обрушением скальной массы у села Гудани на проезжую часть.
Департамент автомобильных дорог будет сообщать о ходе очистительных работ на участке.
Шатили – одно из самых высокогорных сел в Грузии, прославившееся благодаря своим средневековым башням, сохранившихся практически в первозданном виде. Шатили претендует на статус памятника культурного наследия ЮНЕСКО.
По данным переписи населения 2014 года, в общине Шатили проживает всего 48 человек, а в самом Шатили – 22 жителя.