https://sputnik-georgia.ru/20230928/eto-nepriemlemo---premer-gruzii-o-prizyve-latvii-vvesti-sanktsii-protiv-rossii-282756549.html

"Это неприемлемо" – премьер Грузии о призыве Латвии ввести санкции против России

"Это неприемлемо" – премьер Грузии о призыве Латвии ввести санкции против России

Власти Грузии не раз заявляли, что не собираются вводить санкции против России, так как это противоречит интересам народа 28.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-28T15:42+0400

2023-09-28T15:42+0400

2023-09-28T15:50+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Заявление президента Латвии Эдгарса Риндкевичса о том, что Грузия должна ввести санкции против России, неприемлемо и несовместимо с заявленной политикой грузинского правительства, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам. Президент Латвии после встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили заявил, что Грузия должна присоединиться к общей внешней политике и политике безопасности Евросоюза, включая санкции ЕС против России. По словам Гарибашвили, если бы Грузия ввела санкции против России, как об этом заявил президент Латвии, то это привело бы к спаду в грузинской экономики. После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,1%. Грузия и международные санкции Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Несмотря на давление Грузия не присоединится к санкциям против России – Каладзе>>Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Между тем Россия остается одним из главных торговых партнеров для Грузии. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-августе 2023 года вырос почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 1,7 миллиарда долларов, что составляет 12% от общего торгового оборота Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, грузия, латвия, тбилиси, ираклий гарибашвили, саломе зурабишвили , россия, грузино-российские отношения, санкции, антироссийские санкции, экономика