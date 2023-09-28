https://sputnik-georgia.ru/20230928/gruziya-polnostyu-iskorenit-sluchai-peredachi-virusa-beshenstva-lyudyam-ot-sobak-k-2030-godu--282733243.html

Грузия полностью искоренит случаи передачи вируса бешенства людям от собак к 2030 году

Грузия полностью искоренит случаи передачи вируса бешенства людям от собак к 2030 году

Грузия – передовая страна в регионе в плане борьбы с бешенством 28.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-28T09:00+0400

2023-09-28T09:00+0400

2023-09-28T09:00+0400

грузия

новости

общество

национальное агентство продовольствия грузии

центр по контролю заболеваний и общественного здоровья

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Грузия присоединилась к вызову и стратегии, разработанной международными организациями, которые подразумевают полное искоренение случаев передачи вируса бешенства людям от собак к 2030 году, заявил замглавы Национального агентства продовольствия Васил Басиладзе. В Тбилиси проходит четвертая региональная конференция Всемирной организации охраны здоровья животных (WOAH). Грузия уже второй раз принимает региональную встречу этой организации. Ведущие эксперты Европы, Кавказа и Центральной Азии рассматривают стандарты благополучия животных, современные подходы управления популяцией собак, превенцию случаев бешенства и вопросы повышения сознательности общества. Цель конференции – поделиться опытом, связанным со стандартами WOAH и их полноценным внедрением. По его словам, Грузия является передовой страной в регионе в плане борьбы с бешенством. В рамках госпрограммы Национальное агентство продовольствия ежегодно вакцинирует около 270 тысяч животных. Международная конференция продлится в течение трех дней, в мероприятии, кроме иностранных гостей, участвуют представители парламентского комитета по вопросам защиты окружающей среды, Агентства мониторинга животных Тбилиси и Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья. Какова ситуация с бешенством собак в Тбилиси?>>В мае этого года в Хонском районе (регион Имерети) был введен карантин из-за лабораторно подтвержденного случая бешенства. Ранее случаи бешенства у животных были выявлены в Амбролаури, Мартвили и Кутаиси. В 2023 году в Тбилиси вирус бешенства был выявлен у двух собак, а в прошлом году в столице не было ни одного случая бешенства. Что касается участившихся случаев вируса бешенства в регионах, то, по словам специалистов, это, с одной стороны, связано с невакцинированными животными, а с другой – легко заражаются животные, которых часто возят на охоту. Бешенство – смертельное заболевание, которое передается через слюну зараженного животного. Смертность без прохождения курса вакцинации составляет 100%. Инкубационный период бешенства у животных, в частности у собак, обычно длится 11-15 дней, у человека может достигать года, чаще всего – 20-60 дней. При бешенстве животные начинают лаять хриплым голосом, ведут себя неадекватно, у них наблюдается паралич гортани, периодически не могут закрывать челюсть. Также во время бешенства у собак могут быть расширены зрачки. Специалисты просят при сомнительных симптомах позвонить частному ветеринару или в Департамент ветеринарии Национального агентства продовольствия по номеру 1501. Специалисты агентства на месте оценивают состояние животного.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, центр по контролю заболеваний и общественного здоровья